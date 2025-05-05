Приватбанк упростил сервисы продаж валюты для ИТ предпринимателей

ИТ-предприниматели, являющиеся клиентами государственного Приватбанка и пользующиеся пакетом услуг «IT Expert», теперь смогут продавать валюту банку быстрее и удобнее и получить быстрый доступ к средствам в гривне. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Подробности

Упрощенный сервис продажи валюты ФОПам, работающим в сфере ИТ, дает возможность прямой продажи валюты с зачислением средств сразу на карточку физлица. Им не нужно тратить лишнее время на продажу валюты через расчетный счет в гривне.

Кроме того, Приватбанк отменил технический перерыв в работе валютной торговой сессия для ФОП. Теперь ночью можно обменивать валюту без потери времени до ожидания окончания технического перерыва.

Приватбанк упразднил ключевые тарифы за банковское обслуживание ИТ-предпринимателей.

Кроме бесплатного открытия и обслуживания счета, отныне для ИТ специалистов действует нулевой тариф на основные услуги по обслуживанию бизнес счетов и карт.

Для этой группы бизнесменов также открыты бесплатные премиальные карты, простое управление финансами через мобильное приложение и весь функционал, необходимый в работе ИТ специалистов.

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