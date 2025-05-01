Всемирный банк предупредил о замедлении роста в Европе и Центральной Азии

В 2025—2026 годах в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) ожидается значительное замедление экономического роста в среднем до 2,5%. Об этом говорится в весеннем макроэкономическом прогнозе Всемирного банка.

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Западные Балканы: умеренный рост на фоне нестабильности

По оценке Всемирного банка, шесть стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия — в 2025 году возрастут на 3,2%, что на 0,5 п.п. ниже предыдущего прогноза. Замедление темпов связано с глобальной экономической неопределенностью и ослаблением внешнего спроса, однако в 2026 году регион ожидает ускорения роста до 3,5% (что, впрочем, все равно на 0,4 п.п. ниже январского прогноза).

По словам директора Всемирного банка по странам региона Сяоцин Юй, росту способствует снижение инфляции, рост зарплат и усиление государственных инвестиций. Тем не менее, политическая нестабильность в отдельных странах и слабая конъюнктура в ЕС могут ограничить экспорт, поступление инвестиций и объем денежных переводов.

Экономика Албании, по версии банка, вырастет на 3,2% в 2025 году, Босния и Герцеговина — на 2,7%, Косово — на 3,8%, Черногория — на 3%, Северная Македония — на 2,6%, а Сербия — на 3,5%.

Центральная и Восточная Европа: восстановление под давлением

В Центральной Европе в 2025 году ожидается рост на уровне 2,7% с сохранением той же динамики в 2026 году. В Болгарии рост замедлится до 1,6% (на 1,2 п.п. ниже предыдущего прогноза), в Хорватии составит 3,1%, в Польше — 3,2% в 2025 и 3,0% в 2026 (оба значения снижены на 0,2 п.п.), а в Румынии — 1,6%.

В Восточной Европе темпы роста в 2025 году составят 2%, а в 2026 — 3,6%. В Беларуси прогноз улучшен до 2,2%, в Молдове, напротив, зафиксировано резкое снижение — до 0,9%, что на 3 п.п. ниже январского прогноза.

В Украине ожидается рост на 2% в 2025 году и ускорение до 5,2% в 2026 году при условии завершения войны и начала восстановления.

Кавказ и Центральная Азия: сохраняющийся импульс и риски

Центральная Азия останется лидером по темпам роста, несмотря на ожидаемое замедление: ВВП субрегиона вырастет на 5% в 2025 году и на 4,4% в 2026. В Казахстане ожидается рост на 4,5%, в Киргизии — на 6,8% (на 2,3 п.п.). Узбекистан — на 5,9%.

Южный Кавказ покажет рост на уровне 3,6% в 2025 и 3,4% в 2026 году. В Армении прогноз снижен до 4%, в Азербайджане — до 2,6%, в Грузии — до 5,5%. Замедление объясняется стабилизацией внутреннего спроса, торговли и объема денежных переводов в Армении и Грузии, а также снижением нефтедобычи в Азербайджане.

Турция: стабилизация на фоне слабого экспорта

По прогнозу Всемирного банка экономика Турции вырастет на 3,1% в 2025 году и на 3,6% в 2026 году. Прогноз на 2025 год улучшен на 0,5 п.п., однако общий темп останется более чем на 2 п.п. ниже среднего показателя 2010−2019 годов. Причины — слабость сохраняемого экспорта и продолжающееся внутреннее ребалансирование экономики.