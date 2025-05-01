Трамп согласился продать оружие Украине на $50 млн — СМИ

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов . Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

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Что известно

В среду, 30 апреля, администрация Трампа якобы проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямых коммерческих продаж (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более. Сообщения подали по закону о контроле экспорта вооружений.

Речь идет о продаже товаров военного назначения, в том числе технических данных и некоторых услуг.

Это первый такой шаг при втором сроке Трампа.

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За период с 2015 по 2023 год США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

«Все решения по механизму прямых коммерческих продаж „тихие“ — их не анонсируют публично… Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп совсем отрежет Украину от поставок», — сказал Колби Бадвор из исследовательской группы Tochnyi корреспонденту Kyiv Post.