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30 апреля 2025, 17:45 Читати українською

Криптобиржа OKX представила свою платежную платформу

Криптобиржа OKX представила платежную платформу OKX Pay, целью которой является упрощение криптотрансакций. Об этом сообщает Incrypted.

Криптобиржа OKX представила платежную платформу OKX Pay, целью которой является упрощение криптотрансакций.
Фото: incrypted

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Что известно

Согласно презентации компании, решение будет доступно в приложении OKX. Пока речь идет только о некоторых регионах. Глобальный запуск платформы намечен на ближайшие месяцы.

Релиз OKX Pay и дальнейшее развитие платформы являются частью глобальной миссии компании по привлечению следующего миллиарда пользователей в криптовалютную сферу.

OKX Pay предлагает пользователю возможность производить мгновенные, безопасные и удобные платежи в криптоактивах, подчеркнули в компании. Ключевой особенностью сервиса является самостоятельное хранение.

В OKX заявили, что сервис создан на основе нормативных требований и стандартов безопасности в отрасли. В его основе лежит инфраструктура X Layer, блокчейна второго уровня на основе ZK, разработанного с использованием CDK от Polygon.

Платежный сервис, кошелек и биржа формируют цельную экосистему.

Среди других особенностей платформы можно выделить следующие:

  • удобное самостоятельное хранение, когда одна часть ключа хранится в кошельке с кодом доступа, а другая — в OKX. Это позволяет легко и просто восстановить доступ при его потере;
  • практически мгновенный и удобный перевод средств. Однако на начальном этапе решение будет поддерживать только стейблкоины USDC и USDT;
  • «тихое вознаграждение». Это возможность получать доход от депозитов в ончейн-протоколах с низкой степенью риска.

«В будущем все финансовые компании будут предлагать определенный уровень самостоятельного хранения средств с соблюдением норм законодательства, включая платежи и денежные переводы. Вместе с OKX Pay и X Layer мы строим инфраструктурный фундамент для будущего, в котором количество пользователей криптовалют и Web3 увеличится еще на миллиард», — заявил CEO OKX Стар Сюй.

В перспективе компания планирует интегрировать OKX Pay в системы поставщиков платежных услуг, включая такие контрагенты, как Mastercard и Stripe, что упростит использование платформы.

Источник: Минфин
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