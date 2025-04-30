Криптобиржа OKX представила свою платежную платформу

Криптобиржа OKX представила платежную платформу OKX Pay, целью которой является упрощение криптотрансакций. Об этом сообщает Incrypted .

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Что известно

Согласно презентации компании, решение будет доступно в приложении OKX. Пока речь идет только о некоторых регионах. Глобальный запуск платформы намечен на ближайшие месяцы.

Релиз OKX Pay и дальнейшее развитие платформы являются частью глобальной миссии компании по привлечению следующего миллиарда пользователей в криптовалютную сферу.

OKX Pay предлагает пользователю возможность производить мгновенные, безопасные и удобные платежи в криптоактивах, подчеркнули в компании. Ключевой особенностью сервиса является самостоятельное хранение.

В OKX заявили, что сервис создан на основе нормативных требований и стандартов безопасности в отрасли. В его основе лежит инфраструктура X Layer, блокчейна второго уровня на основе ZK, разработанного с использованием CDK от Polygon.

Платежный сервис, кошелек и биржа формируют цельную экосистему.

Среди других особенностей платформы можно выделить следующие:

удобное самостоятельное хранение, когда одна часть ключа хранится в кошельке с кодом доступа, а другая — в OKX. Это позволяет легко и просто восстановить доступ при его потере;

практически мгновенный и удобный перевод средств. Однако на начальном этапе решение будет поддерживать только стейблкоины USDC и USDT;

«тихое вознаграждение». Это возможность получать доход от депозитов в ончейн-протоколах с низкой степенью риска.

«В будущем все финансовые компании будут предлагать определенный уровень самостоятельного хранения средств с соблюдением норм законодательства, включая платежи и денежные переводы. Вместе с OKX Pay и X Layer мы строим инфраструктурный фундамент для будущего, в котором количество пользователей криптовалют и Web3 увеличится еще на миллиард», — заявил CEO OKX Стар Сюй.

В перспективе компания планирует интегрировать OKX Pay в системы поставщиков платежных услуг, включая такие контрагенты, как Mastercard и Stripe, что упростит использование платформы.