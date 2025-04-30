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30 апреля 2025, 15:24 Читати українською

Потеря динамики: Экономический рост россии скатился к нулю

С конца прошлого года годовой экономический рост россии упал с примерно 5% до нуля. Об этом свидетельствует высокочастотный индекс, разработанный банком Goldman Sachs, сообщает The Economist.

С конца прошлого года годовой экономический рост россии упал с примерно 5% до нуля.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что аналогичные тенденции фиксирует и ВЭБ — российский банк развития. Индикатор деловой активности от Сбербанка также показывает понижение.

В начале апреля ЦБ рф заявил, что в последнее время в ряде секторов зафиксировано снижение объемов производства из-за резкого падения спроса.

Падение происходит после фазы роста российской экономики, которая продолжалась, несмотря на санкции и войну. Этот рост обеспечивался активными вливаниями из бюджета, высокими ценами на сырьевые товары и милитаризацией экономики.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году экономисты прогнозировали сокращение годового ВВП россии до 15%, но реальное сокращение составило всего 1,4%. В 2023 и 2024 годах экономика выросла на 4,1% и 4,3% соответственно.

Потребительское доверие приблизилось к рекордно высоким уровням. Когда стало казаться, что президент США Дональд Трамп может дать пути то, что он хочет, чтобы положить конец войне против Украины, некоторые ожидали, что экономика россии еще больше ускорится в 2025 году.

Что стоит за внезапным замедлением экономики

Есть три основных пояснения. Первое связано с тем, что Центральный банк россии называет «структурной трансформацией» экономики. Ранее она была ориентирована на Запад и принимала частное предпринимательство (в определенных пределах), а с 2022 г. стала военной экономикой, обращенной на Восток.

Эта трансформация требовала огромных инвестиций не только в заводы по производству оружия и боеприпасов, но и в новые цепи поставок, что позволило увеличить торговлю с Китаем и Индией (а также увеличить производство внутри страны). К середине 2024 года реальные затраты на основной капитал были на 23% выше, чем в конце 2021 года.

По словам ЦБ рф, эта корректировка уже завершена. Военные расходы производятся по аналогичной схеме. Джулиан Купер из Стокгольмского международного института исследования проблем мира, аналитического центра, оценивает, что в текущем году военные расходы возрастут лишь на 3,4% в реальном выражении, что является резким замедлением по сравнению с ростом на 53% в прошлом году.

Вторым фактором является монетарная политика. Инфляция в россии в течение нескольких месяцев превышала целевой показатель центрального банка в 4% в годовом исчислении, даже превысив 10% в феврале и марте. Одной из причин являются военные расходы, но также и недостаток рабочей силы, вызванный военным призывом и эмиграцией квалифицированных работников.

В прошлом году номинальная заработная плата выросла на 18%, что вынудило компании повышать цены. В ответ центральный банк затянул гайки. 25 апреля он решил сохранить свою базовую процентную ставку на впечатляющем уровне 21%, что является самым высоким уровнем с начала 2000-х годов.

Высокие ставки стимулировали приток капитала в рубль. Более сильная валюта, в свою очередь, делает импорт дешевле. Ожидания россиян по поводу инфляции в течение следующих 12 месяцев снижаются с недавнего пика около 14% до примерно 13%.

Высокочастотные данные свидетельствуют о том, что инфляция снижается. Однако обратная сторона этого — падение потребления и инвестиций. Люди предпочитают экономить, а не тратить. Бизнес неохотно инвестирует из-за высокой стоимости заимствований.

В последние недели на первый план вышел третий фактор — ухудшение внешних условий. На фоне обострения торговой войны США мировые прогнозы роста экономики резко ухудшились, а за ними и цены на нефть.

Экономисты особенно озабочены Китаем, крупнейшим покупателем российской нефти. МВФ снизил свои ожидания по росту ВВП Китая в 2025 году с 4,6% до 4%.

Падение цен на нефть

Падение цен на нефть доставляет россии всевозможные проблемы. Оно отразилось на фондовом рынке, где нефтяные компании составляют четверть капитализации. Индекс MOEX, отслеживающий цену акций примерно 50 ведущих котирующихся на бирже компаний, снизился на одну десятую от своего недавнего пика.

С сокращением экспортных поступлений падение цен на нефть оказывает непосредственное влияние и на реальный сектор экономики россии. Правительственная казна уже испытывает давление: в марте налоговые поступления от нефти и газа упали на 17% в годовом исчислении.

22 апреля агентство Reuters сообщило, ссылаясь на официальные документы, что российское правительство ожидает резкого замедления продаж нефти и газа в этом году.

«Трамп, возможно, и благосклонен к путину, но своей торговой войной он нанес ему удар по зубам», — пишет The Economist.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
KValera
KValera
30 апреля 2025, 15:35
#
Перемога через 2−3 тижні?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
30 апреля 2025, 15:53
#
±, скоро санкції подіють, а ракет там залишилося на два рази
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