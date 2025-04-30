Втрата динаміки: Економічне зростання росії скотилося до нуля

З кінця минулого року річне економічне зростання росії впало з приблизно 5% до нуля. Про це свідчить високочастотний індекс, розроблений банком Goldman Sachs, повідомляє The Economist.

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Зазначається, що аналогічні тенденції фіксує і ВЕБ — російський банк розвитку. Індикатор ділової активності від Сбербанку також показує зниження.

На початку квітня ЦБ рф заявив, що останнім часом у низці секторів зафіксовано зниження обсягів виробництва через різке падіння попиту.

Падіння відбувається після фази зростання російської економіки, яка тривала попри санкції та війну. Це зростання забезпечувалося активними вливаннями з бюджету, високими цінами на сировинні товари та мілітаризацією економіки.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році економісти прогнозували скорочення річного ВВП рф до 15%, але реальне скорочення становило всього 1,4%. У 2023 і 2024 роках економіка зросла на 4,1% і 4,3% відповідно.

Споживча довіра наблизилася до рекордно високих рівнів. Коли почало здаватися, що президент США Дональд Трамп може дати путіну те, що він хоче, щоб покласти край війні проти України, дехто очікував, що економіка росії ще більше прискориться у 2025 році.

Що стоїть за раптовим уповільненням економіки

Є три основні пояснення. Перше пов'язане з тим, що Центральний банк росії називає «структурною трансформацією» економіки. Раніше вона була орієнтована на Захід і приймала приватне підприємництво (в певних межах), а з 2022 року стала військовою економікою, зверненою на Схід.

Ця трансформація вимагала величезних інвестицій не лише у заводи з виробництва зброї та боєприпасів, але й у нові ланцюги поставок, що дозволили збільшити торгівлю з Китаєм та Індією (а також збільшити виробництво всередині країни). До середини 2024 року реальні витрати на основний капітал були на 23% вищими, ніж наприкінці 2021 року.

За словами ЦБ рф, це коригування вже завершено. Військові витрати відбуваються за аналогічною схемою. Джуліан Купер зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, аналітичного центру, оцінює, що цього року військові витрати зростуть лише на 3,4% у реальному вираженні, що є різким уповільненням порівняно зі зростанням на 53% минулого року.

Другим фактором є монетарна політика. Інфляція в росії протягом кількох місяців перевищувала цільовий показник центрального банку в 4% у річному обчисленні, навіть перевищивши 10% у лютому та березні. Однією з причин є військові витрати, але також і нестача робочої сили, спричинена військовим призовом та еміграцією кваліфікованих працівників.

Минулого року номінальна заробітна плата зросла на 18%, що змусило компанії підвищувати ціни. У відповідь центральний банк затягнув гайки. 25 квітня він вирішив зберегти свою базову процентну ставку на вражаючому рівні 21%, що є найвищим рівнем з початку 2000-х років.

Високі ставки стимулювали приплив капіталу в рубль. Сильніша валюта, своєю чергою, робить імпорт дешевшим. Очікування росіян щодо інфляції протягом наступних 12 місяців знижуються з нещодавнього піку близько 14% до приблизно 13%.

Високочастотні дані свідчать про те, що інфляція знижується. Однак зворотний бік цього — падіння споживання та інвестицій. Люди вважають за краще заощаджувати, а не витрачати. Бізнес неохоче інвестує через високу вартість запозичень.

Останніми тижнями на перший план вийшов третій чинник — погіршення зовнішніх умов. На тлі загострення торговельної війни США світові прогнози зростання економіки різко погіршились, а за ними і ціни на нафту.

Економісти особливо стурбовані Китаєм, найбільшим покупцем російської нафти. МВФ знизив свої очікування щодо зростання ВВП Китаю у 2025 році з 4,6% до 4%.

Падіння цін на нафту

Падіння цін на нафту завдає росії всіляких проблем. Воно вдарило по фондовому ринку, де нафтові компанії складають чверть капіталізації. Індекс MOEX, який відстежує ціну акцій приблизно 50 провідних компаній, що котируються на біржі, знизився на одну десяту від свого нещодавнього піка.

Зі скороченням експортних надходжень падіння цін на нафту безпосередньо впливає і на реальний сектор економіки рф. Урядова скарбниця вже відчуває на собі тиск: у березні податкові надходження від нафти і газу впали на 17% у річному обчисленні.

22 квітня агентство Reuters повідомило, посилаючись на офіційні документи, що російський уряд очікує різкого уповільнення продажів нафти і газу цього року.

«Трамп, можливо, і прихильний до путіна, але своєю торговельною війною він завдав йому удару по зубах», — пише The Economist.