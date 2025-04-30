В «Дии» обновили услугу подачи налоговых деклараций

Команда «Дии» обновила форму налоговой декларации. Об этом идет речь в сообщении сервиса.

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Восстановление услуги

Теперь в приложении «Дия» снова можно подать документы и об уплате военного сбора за несколько кликов.

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Напомним

С 1 апреля на портале государственных услуг и в приложении «Дия» временно была недоступна функция подачи налоговых деклараций. Прекращение работы связано с обновлением форм отчетности для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Физлицам-предпринимателям в Украине придется впервые подавать обновленную форму налоговой декларации — с расчетом уплаты военного сбора. Новые правила отчетности для ФОП действуют с 1 апреля.