Команда «Дии» обновила форму налоговой декларации. Об этом идет речь в сообщении сервиса.
В «Дии» обновили услугу подачи налоговых деклараций
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Восстановление услуги
Теперь в приложении «Дия» снова можно подать документы и об уплате военного сбора за несколько кликов.
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Напомним
С 1 апреля на портале государственных услуг и в приложении «Дия» временно была недоступна функция подачи налоговых деклараций. Прекращение работы связано с обновлением форм отчетности для физлиц-предпринимателей (ФОП).
Физлицам-предпринимателям в Украине придется впервые подавать обновленную форму налоговой декларации — с расчетом уплаты военного сбора. Новые правила отчетности для ФОП действуют с 1 апреля.
Источник: Минфин
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