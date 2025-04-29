Отзыв марта: как работник Приватбанка пришел в дом клиентки с проверкой

«Отношения с банками выходят на новый уровень». Такой комментарий под отзывом луны оставил один из наших читателей YevgenMuza. А касался он детективной истории, случившейся с другой нашей читательницей — Галиной Дульской. Эта история может быть полезна и другим читателям, и вот почему.

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Началось все с того, что одно из зачислений на ее ФЛП-счет привлекло внимание сотрудника службы безопасности ПриватБанка, где у читательницы были счета как ФЛП и физлица. Внимание это предание привлекло настолько, что он решил провести расследование самостоятельно.

Клиентка банка рассказала, что этот сотрудник пришел к ней домой и начал расспрашивать об одном из зачислений на ее ФЛП-счет. Мы связались с ней и уточнили, как именно развивались события.

Она рассказала, что является фотографом, работает как ФЛП. Одну из ее работ приобрели, но деньги на счет не зашли. Клиентка звонила в службу поддержки банка, чтобы выяснить, почему. Банк сообщил, что средства — на проверке.

Через некоторое время в нее позвонил сотрудник службы безопасности банка.

«Сказал, что он у меня под домом и хочет проверить мой магазин. Я сказала, что у меня нет магазина, потому что я фотограф и работаю на дому. И если нужно, то покажу. Он пришел ко мне домой, пофотографировал мое рабочее место, спросил для чего мне терминал и я объяснила: „я предприниматель, а некоторые люди не умеют оплачивать на ФЛП, то я сделала терминал для удобства, чтобы они могли мне сбросить сразу на ФЛП“. Он это записывал на диктофон», — рассказала нам читательница.

Она также добавила, что работник банка не предоставил никаких документов, начал расспрашивать о зачислении на счет от конкретного человека, и попросил данные лица, переводившего средства.

«Я ему дала номер телефона человека (потому что это все что у меня было) и через некоторое время он меня вызвал к себе и начал угрожать, что если я его не сведу с этим человеком, то он заблокирует мне счета. И даже несмотря на то, что я при нем позвонила тому человеку, ему этого было недостаточно.

И через несколько дней я увидела, что мои физсчета заблокированы. Поскольку я была премиум клиентом банка я позвонила своему персональному банкиру и она мне сказала: «тот человек, который заблокировал вам счет сказал, что вы к нему приходили и он вам все объяснил».

Клиент закрыла свои счета в банке и сообщила, что сейчас этим делом занимается ее адвокат.

Мы обратились в ПриватБанк и попросили прокомментировать, было ли проведено расследование действий сотрудника банка, но пока не получили ответа.

«Работник банка не имел права без официального запроса и надлежащей идентификации приходить домой к клиенту, проводить опрос и требовать информацию о третьих лицах. Такие действия могут квалифицироваться как превышение полномочий и нарушение банковской тайны (ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“)», — объясняет Юлия Панасюк, налоговый адвокат АБ «Приходько и партнеры».

В случае подобной ситуации она рекомендует:

не впускать посторонних лиц домой,

не предоставлять данные о других людях,

вызвать полицию и

сообщать в банк об инциденте официальным заявлением.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.