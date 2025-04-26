Масштабный цифровой сбой в Украине: картами невозможно рассчитаться в магазинах и метро

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный цифровой сбой. Не работают терминалы, приложения «Дия», Новая почта. Также в Киеве невозможно рассчитаться платежными картами в метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В Украине массово не работают платежные терминалы: рассчитаться картой невозможно ни в магазинах, ни в метро. Также «лежат» Apple Pay и Google Pay, возникают трудности с пополнением карт и оплатой такси.

У Новой почты не только проблемы с приложением, но и не работает сайт компании.

На турникетах киевского метро пока недоступна бесконтактная оплата проезда из-за технического сбоя в Ощадбанке.

Отмечается, что специалисты банка работают над устранением неисправности.

Теперь оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

Что случилось

В пресс-службе «Дии» отметили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов», — говорится в сообщении.

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что произошла хакерская атака на один из крупных дата-центров.

«Подобно хакерской атаке на один из крупных дата-центров», — написал он в Telegram.

Позже Гороховский сообщил, что хакерская атака не подтверждается.

Причиной утреннего сбоя стали проблемы с электроснабжением у облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы. Эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.

Основной причиной сбоя стало отключение электроснабжения в дата-центре. По словам Бахмацкого, речь не идет о кибератаке — проблемы возникли при замене источников бесперебойного питания.