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26 апреля 2025, 9:28 Читати українською

Масштабный цифровой сбой в Украине: картами невозможно рассчитаться в магазинах и метро

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный цифровой сбой. Не работают терминалы, приложения «Дия», Новая почта. Также в Киеве невозможно рассчитаться платежными картами в метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный цифровой сбой.
Фото: pixabay.com

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В Украине массово не работают платежные терминалы: рассчитаться картой невозможно ни в магазинах, ни в метро. Также «лежат» Apple Pay и Google Pay, возникают трудности с пополнением карт и оплатой такси.

У Новой почты не только проблемы с приложением, но и не работает сайт компании.

На турникетах киевского метро пока недоступна бесконтактная оплата проезда из-за технического сбоя в Ощадбанке.

Отмечается, что специалисты банка работают над устранением неисправности.

Теперь оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

Что случилось

В пресс-службе «Дии» отметили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов», — говорится в сообщении.

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что произошла хакерская атака на один из крупных дата-центров.

«Подобно хакерской атаке на один из крупных дата-центров», — написал он в Telegram.

Позже Гороховский сообщил, что хакерская атака не подтверждается.

Причиной утреннего сбоя стали проблемы с электроснабжением у облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы. Эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.

Основной причиной сбоя стало отключение электроснабжения в дата-центре. По словам Бахмацкого, речь не идет о кибератаке — проблемы возникли при замене источников бесперебойного питания.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+88
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 апреля 2025, 9:42
#
«роль кібербезпеки перебільшена» © Федоров Михайло Альбертович Віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України


я довіряю тільки потужним міністрам і телемарафону, оскільки телемарафон незламно працює то не слід звертати увагу на інші проблеми/незручності
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0
bosyak
bosyak
26 апреля 2025, 9:43
#
Чому б не перейти на іншій датацентр, якщо «ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами»? :)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 10:33
#
Банки, подключенные к карточному процессингу UPC не могут перейти на какой-либо другой процессинг ни за день ни за два дня…

Банки, у которых свой карточный процессинг, продолжают работать без проблем, хотя таких в Украине не так и много…
Например, банкоматы и терминалы Привата без проблем обслуживают карты Приватбанка и проблемы UPC Приватбанк обходят стороной…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 10:20
#
На даний момент відбувся збій в Українському процесінговому центрі, тому немає можливості здійснювати платежі та перекази в мобільних додатках та розраховуватись картками. Орієнтовний час відновлення поки не відомий.

Картки банкiв, у яких свiй картковий процесiнг — працюють без проблем…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 10:36
#
Печально, что предыдущие хакерские атаки рашистов на ИТ-инфраструктуру украинских частных компаний так ничему и не научили…
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0
KValera
KValera
26 апреля 2025, 11:44
#
Никогда такого не было и вот опять!
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