В monobank меняются владельцы: АМКУ предоставил разрешение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на приобретение контроля над ООО «Финтех Бенд» — разработчиком и технологическим оператором monobank , осуществляющим все банковские операции на базе Универсал Банка . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В кипрском реестре одним из директоров Crestline Limited указан Александр Нагорняк, чье имя и фамилия совпадает с лицом, которое, согласно его странице в LinkedIn, работает в «Финтех Бенде» с 2016 года в должности Software Developer.

В комментарии ЭП соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что вместе с Михаилом Рогальским увеличили свои доли в «Финтех Бенди» через Crestline Limited. Сумма сделки не раскрывается, но отмечается, что она была согласована всеми сторонами.

По данным YouControl, основные доли в ООО «Финтех Бенд» принадлежат бывшим руководителям ПриватБанка — Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому. Каждый из них владеет 31,96% направления и еще 5,24% - через посредников. Также среди совладельцев — Евгения Кривенко и кипрская компания Nisets Limited (по 14%), а у Дарьи Букреевой 8%.

Интерфакс-Украина отмечает, что Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра — ООО «ЭЙСИ ДИСИ Процессинг», которая на 93,351% принадлежит «Финтех Бенд».

В ней миноритариями также выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко — по 1,082%, а также Букреева — 0,618%. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых, кроме прямой, составляет по 36,13%.

Гороховский также сообщил, что грядущие изменения в составе акционеров происходят в рамках стратегии развития компании. В частности появление кипрских компаний Crestline и Nisets — это нормальная международная практика, которая используется для удобства корпоративного управления.

Обе структуры зарегистрированы в качестве налоговых резидентов Украины и уплачивают все налоги здесь, что подтверждается данными из реестров.

«Компания продолжит работать в обычном режиме. Наш фокус остается на развитии monobank, экосистеме „моно“ и инновациях в финтехе и электронной коммерции», — добавил Гороховский.

По данным YouControl, выручка «Финтех Бенд» в 2024 году сократилась в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль — в 2,7 раза — до 1,15 млрд грн.