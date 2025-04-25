Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на приобретение контроля над ООО «Финтех Бенд» — разработчиком и технологическим оператором monobank, осуществляющим все банковские операции на базе Универсал Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В monobank меняются владельцы: АМКУ предоставил разрешение
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В кипрском реестре одним из директоров Crestline Limited указан Александр Нагорняк, чье имя и фамилия совпадает с лицом, которое, согласно его странице в LinkedIn, работает в «Финтех Бенде» с 2016 года в должности Software Developer.
В комментарии ЭП соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что вместе с Михаилом Рогальским увеличили свои доли в «Финтех Бенди» через Crestline Limited. Сумма сделки не раскрывается, но отмечается, что она была согласована всеми сторонами.
По данным YouControl, основные доли в ООО «Финтех Бенд» принадлежат бывшим руководителям ПриватБанка — Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому. Каждый из них владеет 31,96% направления и еще 5,24% - через посредников. Также среди совладельцев — Евгения Кривенко и кипрская компания Nisets Limited (по 14%), а у Дарьи Букреевой 8%.
Интерфакс-Украина отмечает, что Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра — ООО «ЭЙСИ ДИСИ Процессинг», которая на 93,351% принадлежит «Финтех Бенд».
В ней миноритариями также выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко — по 1,082%, а также Букреева — 0,618%. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых, кроме прямой, составляет по 36,13%.
Гороховский также сообщил, что грядущие изменения в составе акционеров происходят в рамках стратегии развития компании. В частности появление кипрских компаний Crestline и Nisets — это нормальная международная практика, которая используется для удобства корпоративного управления.
Обе структуры зарегистрированы в качестве налоговых резидентов Украины и уплачивают все налоги здесь, что подтверждается данными из реестров.
«Компания продолжит работать в обычном режиме. Наш фокус остается на развитии monobank, экосистеме „моно“ и инновациях в финтехе и электронной коммерции», — добавил Гороховский.
По данным YouControl, выручка «Финтех Бенд» в 2024 году сократилась в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль — в 2,7 раза — до 1,15 млрд грн.
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Комментарии - 2
Сказали б прямо, не хочуть щоб віджали успішний бізнес за класикою «націоналізації», бо з компаніями зареєстрованими в Європі треба вже рахуватися, адже йдемо в ЄС і треба дотримуватися правил, а не просто вчиняти рекет, ой, націоналізацію тобто, як це було з приматбанком (раніше Приват банк), укрнафтою (акціонером котрої був Діас з каналу Більше золота, котрому навіть компенсацію за володіння акціями не виплатили, а це звичайна фіз.особа, не мільярдер рівня петра кавуненка), ну і тд)
Это же надо было «отжать» катастрофически теряющий ликвидность Приватбанк согласно письменной просьбы акционера Коломойского, а потом ещё и влить в национализированный Приват каких-то 155 млрд грн в виде ОВГЗ.
А ведь могли написать об «отжатом» Сенс-банке, банке Мотор-Сич или других,
которые были национализированы не по причине потери ликвидности…