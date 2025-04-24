Hyundai сохраняет прибыльность несмотря на ослабление спроса на электрокары

Hyundai Motor, глобальный автоконцерн из Южной Кореи, рассказал о стабильном уровне прибыльности, невзирая на неурядицы, сопряженные со сниженным потребительским интересом на электрокары, а также пошлинами, которые ввел Дональд Трамп. Все эти моменты, вероятно, будут препятствовать подъему, сообщили эксперты LBLV .

Фирма заявила о небольшой просадке по реализации машин за первый отчетный период, обуславливая это сохраняющимся давлением на мировом рынке. Hyundai реально понимает, что сложная конъюнктура ведения бизнеса может сохраниться.

Временной отрезок квартала, окончившегося в марте, продемонстрировал чистый прибыльный показатель порядка 3,382 триллиона вон, что равно 2,37 миллиарда долларов. Это олицетворяет некое повышение на 0,2% в сравнении с аналогичными тремя месяцами год назад. В динамике с предшествующим кварталом рост составил 37%.

Такие итоги превозмогли предположения экспертов по приросту порядка 3,360 триллиона вон. Доходность фирмы также выросла на 9,2% в сравнении с результатом годом ранее, достигнув 44,408 триллиона вон. Приток средств в операционном виде подскочил на 2,2%, до 3,634 триллиона вон, рассказали специалисты lblv.com.

Тем не менее несколько упал оптовый сбыт транспортных средств за квартальный период — на 6%. Однако Hyundai Motor пока остается на плаву.

Дмитрий Ермаков, финансовый аналитик LBLV