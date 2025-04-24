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24 апреля 2025, 9:37 Читати українською

Дивиденды в госбюджет: Приватбанк перечислит более 32 млрд грн, Ощадбанк — 3,9 млрд грн

Приватбанк перечислит в качестве дивидендов в государственный бюджет 32,112 млрд грн или 80% чистой прибыли за 2024 год, Ощадбанк — 3,948 млрд грн или 50%. Об этом говорится в распоряжениях Кабмина.

Приватбанк перечислит в качестве дивидендов в государственный бюджет 32,112 млрд грн или 80% чистой прибыли за 2024 год, Ощадбанк — 3,948 млрд грн или 50%.
Фото: depositphotos

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Подробности

Согласно им, 5% чистой прибыли Приватбанка или 2 млрд грн будут направлены в резервный фонд, еще 15% (6,02 млрд грн) — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Что касается Ощада, то в резервный фонд также направлено 5% чистой прибыли госбанка объемом 394,66 млн грн, а остальные 45% (3,551 млрд грн) правительство решило распределить на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Читайте: По итогам 2024 года прибыль НБУ составила 102,7 млрд грн. 84,2 млрд грн — перечислит в бюджет

Какие прибыли банков

  • Чистая прибыль Приватбанка в 2024 году составила 40,14 млрд грн.
  • Чистая прибыль Ощадбанка по результатам предыдущего года достигла 7,9 млрд грн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по итогам 2024 года прибыль в распределение Национального банка составила 102,7 млрд грн. Эта сумма традиционно, согласно закону «О Нацбанке Украины», частично будет направлена в общие резервы НБУ до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Нацбанка (18,5 млрд грн), а остальные 84,2 млрд грн (84 158 469 950,24 грн) — с Министерством финансирования — с Министерством по финансам — с Министерством по финансам

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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