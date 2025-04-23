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23 апреля 2025, 13:15 Читати українською

НБУ наложил штраф на сервис массовых выплат «Финэкспресс»

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Финансовая компания «Финэкспресс» на 11,49 миллиона гривен и выдал письменное предупреждение из-за нарушения законодательства на платежном рынке. Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Финансовая компания «Финэкспресс» на 11,49 миллиона гривен и выдал письменное предупреждение из-за нарушения законодательства на платежном рынке.

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Причины санкций

Решение было принято 21 апреля 2025 г. по итогам плановой проверки компании Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков и платежной инфраструктуры. «Финэкспресс» должен уплатить штраф в течение 18 календарных дней и устранить нарушения, указанные в предупреждении, до 21 мая во избежание подобных проблем в будущем.

Деятельность компании

ФК «Финэкспресс» специализируется на интернет-эквайринге, предоставляя biznesу услуги для массовых выплат с мгновенным зачислением средств на любое количество карт. Компания имеет лицензию НБУ на переводы в гривнах без открытия счетов и является участником внутренних и международных платежных систем. Она сотрудничает с «Окси Банком», банком «Фамильный», Ощадбанком и ПУМБ.

Кто стоит за «Финэкспресс»

По данным YouControl, единственным владельцем компании является бизнесмен Игорь Фисун, который также владеет «Укркартами», «Пэй систем» и является акционером «Окси Банка».

Источник: Минфин
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