В рамках проекта Армия восстановления с начала года уже выдано 45 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для выплаты их заработной платы направлено 423 млн грн. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
«Армия восстановления»: с начала года безработным выплатили более 420 миллионов
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Участники программы «Армия восстановления» выполняют широкий спектр задач: от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонных сооружений для ВСУ.
Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.
«Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к различным работам, но и шанс получить новые знания и практический опыт, который будет полезен не только сейчас, но и в будущем», — говорится в сообщении.
Оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.
Самые распространенные направления работ
- Обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказание помощи маломобильным группам.
- Разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи.
- Предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан.
- Вспомогательные работы по нуждам ВСУ.
- Разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей.
- Обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.
- Строительство защитных сооружений и укрепление дамб.
Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины.
Топ-3 самых активных регионов
- Харьковская область — 38 тыс. направлений;
- Донецкая область — 30 тыс. направлений;
- Киевская область — 28 тыс. направлений.
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