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22 апреля 2025, 14:12 Читати українською

«Армия восстановления»: с начала года безработным выплатили более 420 миллионов

В рамках проекта Армия восстановления с начала года уже выдано 45 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для выплаты их заработной платы направлено 423 млн грн. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

В рамках проекта Армия восстановления с начала года уже выдано 45 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Фото: НБУ

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Участники программы «Армия восстановления» выполняют широкий спектр задач: от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонных сооружений для ВСУ.

Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.

«Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к различным работам, но и шанс получить новые знания и практический опыт, который будет полезен не только сейчас, но и в будущем», — говорится в сообщении.

Оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Самые распространенные направления работ

  • Обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказание помощи маломобильным группам.
  • Разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи.
  • Предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан.
  • Вспомогательные работы по нуждам ВСУ.
  • Разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей.
  • Обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.
  • Строительство защитных сооружений и укрепление дамб.

Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины.

Топ-3 самых активных регионов

  • Харьковская область — 38 тыс. направлений;
  • Донецкая область — 30 тыс. направлений;
  • Киевская область — 28 тыс. направлений.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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