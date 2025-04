Криптокомпании США нацелились на лицензии традиционных банков

Крупные криптовалютные компании, включая Circle, BitGo, Coinbase и Paxos, готовятся подать заявки на получение банковских лицензий в США, сообщило The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Детали

Как пишет издание, этот шаг знаменует собой возвращение криптоиндустрии в банковскую сферу после периода изоляции, вызванного крахом биржи FTX и закрытием крипто-дружественных банков Silvergate и Signature в 2022 году.

Смена курса стала возможной благодаря новой политике администрации Дональда Трампа. Президент пообещал сделать США «биткойн-сверхдержавой» и уже подписал указ о создании государственного биткойн-резерва. Параллельно в Конгрессе рассматриваются законопроекты, которые обяжут эмитентов стейблкоинов получать лицензии и обеспечивать прозрачность резервов.

Некоторые компании, включая BitGo, планируют получить полноценную банковскую лицензию, позволяющую принимать депозиты и выдавать кредиты. Другие нацелены на узкие лицензии для выпуска стейблкоинов. В прошлом месяце криптопроект семьи Трампа World Liberty Financial объявил о запуске собственного стейблкоина USD1, резервы которого будет хранить BitGo.

«Это было непросто», — признаёт CEO Anchorage Digital Натан МакКолей. Его компания остается единственной криптофирмой с федеральной банковской лицензией, полученной в 2021 году. По его словам, на выполнение требований регуляторов ушли десятки миллионов долларов. В 2022 году Anchorage подверглась взысканию из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег.

После того как Трамп вернулся в Белый дом, регулирующие органы отменили правила, требующие от банков получать разрешение на участие в криптовалютной деятельности. Ожидается, что в этом году будут выпущены дополнительные рекомендации о том, как банки могут работать с криптовалютой, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тем временем некоторые банки стремятся наверстать упущенное и наладить связи с отраслью: Bank of America готов рассмотреть выпуск собственного стейблкоина при наличии правовой базы, U.S. Bancorp возобновит криптокастодиальные услуги через NYDIG (New York Digital Investment Group, одну из крупнейших в США компаний, специализирующихся на криптовалютном хранении и банковских продуктах под биткоин), а консорциум с участием Deutsche Bank и Standard Chartered изучает возможность расширения криптоопераций в США.

Впрочем, пока одни банки возвращаются в игру, другие проявляют осторожность. Генеральный директор KeyCorp Крис Горман заявил, что криптовалюта может стать серьезным конкурентом для отрасли и что его банк видит потенциальные возможности в этой сфере, но хочет сначала посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Он отметил, что регулирование криптовалют по-прежнему вызывает сложности — особенно в вопросах борьбы с отмыванием денег. По его словам, банки могут отслеживать, куда уходят средства в начале операции, но дальше контроль теряется, и проследить дальнейшее движение становится крайне трудно.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в США растет число заявок на получение банковских лицензий со стороны финтех-компаний и криптостартапов.