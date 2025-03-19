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19 марта 2025, 11:26 Читати українською

Финтех-компании и криптостартапы массово стремятся стать банками в США

Финансовые технологические компании и криптовалютные стартапы активизировали усилия по получению банковских лицензий в США на фоне благоприятных сигналов от администрации Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на руководителей нескольких компаний.

Финансовые технологические компании и криптовалютные стартапы активизировали усилия по получению банковских лицензий в США на фоне благоприятных сигналов от администрации Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на руководителей нескольких компаний.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо данным СМИ, новые заявки на получение банковских лицензий подаются как на государственном, так и на федеральном уровнях, несмотря на традиционно медленное рассмотрение таких запросов регуляторами.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По данным СМИ, новые заявки на получение банковских лицензий подаются как на государственном, так и на федеральном уровнях, несмотря на традиционно медленное рассмотрение таких запросов регуляторами.

«Компании, которые стремятся расширить свой бизнес и завоевать доверие клиентов, видят в президенте США Дональде Трампе возможность получить лицензии, которые раньше регуляторы утверждали медленно или неохотно», — говорится в материале агентства.

По словам Александры Штейнберг Баррадж, партнера юридической фирмы Troutman Pepper Locke, в данный момент идет работа над несколькими новыми заявками. При этом она подеркивает, что компании пока проявляют осторожный оптимизм и ждут дальнейших шагов администрации Трампа, которая активно назначает новых руководителей в регулирующие органы.

Почему финтех-компании стремятся стать банками

Хотя, став банком, компании должны проходить больше проверок со стороны регулирующих органов, стоимость капитала и ведения бизнеса в некоторых случаях для них может снизиться. Лицензия также может придать бизнесу большую легитимность в глазах клиентов и позволить расширить деловые и рыночные возможности, отмечает Reuters. Кроме того, получение банковской лицензии позволяет финтех-компаниям и криптостартапам сократить расходы за счет привлечения депозитов.

Эта тенденция набирает обороты на фоне значительного снижения числа новых банковских лицензий за последние годы. Если в 2023 году регуляторы одобрили только четыре заявки, то теперь ситуация постепенно меняется благодаря более дружественной позиции администрации Трампа по отношению к технологическим инновациям в финансовом секторе.

Позиция администрации

Администрация Трампа дала положительные сигналы рынку, поощряя регуляторов адаптировать подход к инновациям и рискам, замечает агентство. Так, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) выразили готовность ускорить рассмотрение заявок на получение лицензий.

Ранее исполняющий обязанности председателя Федеральной резервной системы Мишель Боумен, выдвинутая Трампом на пост вице-председателя по надзору, подчеркнула необходимость ускорить процесс выдачи банковских лицензий. Также регуляторы выразили намерение поддерживать постоянный приток новых участников в банковский сектор.

Сложности процесса

Несмотря на оживление рынка и оптимизм со стороны компаний, получение лицензий остается сложной задачей. Основными препятствиями являются строгое соблюдение Закона о банковской тайне (BSA), требований по борьбе с отмыванием денег и необходимость выполнения высоких регуляторных стандартов. По данным отраслевых экспертов, создание необходимой инфраструктуры требует серьезных инвестиций в размере от $20 до $50 млн и может занять продолжительное время.

В США насчитывается более 4 500 банков. Ожидается, что с ростом числа слияний и поглощений среди региональных кредиторов это число будет сокращаться, даже несмотря на появление новых участников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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