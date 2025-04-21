Эмитент Стэйблкоина USDC запускает новую сеть платежей и переводов, чтобы конкурировать с Mastercard и Visa

Компания Circle, стоящая за стейблокином USDC стоимостью $60 млрд, во вторник, 22 апреля 2025 года, запускает новую сеть платежей и международных переводов. Анонс состоится в штаб-квартире компании на 87-м этаже One World Trade Center в Нью-Йорке, сообщает CoinDesk со ссылкой на приглашение на событие.

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Что известно

Целевая аудитория нового продукта: банки, финтех-компании, платежные провайдеры, компании по переводам и стратегические партнеры USDC.

«Circle запускает платежную сеть, которая изначально ориентирована на переводы, но в перспективе стремится конкурировать с Mastercard и Visa», — сообщил источник, знакомый с планами компании.

Контекст и значение

Новые и перспективные регуляции по всему миру открывают возможности для стейблкоинов, где Circle конкурирует с большим соперником Tether. «Для Circle, успешно адаптировавшейся к изменениям в криптоиндустрии, логично укреплять позиции и возвращаться к истокам как платежная компания», — отмечает CoinDesk.