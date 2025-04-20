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20 апреля 2025, 10:05 Читати українською

Банкир дал прогноз курса валют после Пасхи

Ситуация на валютном рынке Украины после Пасхальных праздников будет оставаться стабильной благодаря монетарной политике НБУ, но будет испытывать влияние сезонных и глобальных факторов, рассказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в комментарии РБК-Украина.

Ситуация на валютном рынке Украины после Пасхальных праздников будет оставаться стабильной благодаря монетарной политике НБУ, но будет испытывать влияние сезонных и глобальных факторов, рассказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в комментарии РБК-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРоль НБУ и стабильность«Нацбанк сохранит за собой роль главного игрока, реализуя режим управляемой гибкости», — отметил Лесовой.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Роль НБУ и стабильность

«Нацбанк сохранит за собой роль главного игрока, реализуя режим управляемой гибкости», — отметил Лесовой. Это исключит возможность резких колебаний курсов. «Поэтому нельзя ожидать, что текущие курсовые колебания будут стремительными, курсы чрезмерно не будут качаться сверху вниз и наоборот», — добавил он. Монетарная политика НБУ, направленная на сдерживание инфляции и укрепление гривны, будет оставаться ключевым фактором.

Сезонные факторы

«В преддверии Пасхи предложение на наличном рынке выросло на 10−15%», — сообщил банкир, объясняя это продажей валютных сбережений для праздничных расходов. После праздников экономическая активность оживится, в частности, из-за начала посевной. «Экономические процессы в стране будут набирать обороты, базовой составляющей этого движения является начало посевной», — уточнил Лесной.

Прогноз на 21−27 апреля

«Мы предполагаем, что в послепраздничную неделю курсовые показатели межбанка и наличного рынка будут почти одинаковыми, а в целом на рынке будет наблюдаться баланс между спросом и предложением», — прогнозирует эксперт. Основные характеристики:

  • Коридоры курсов: 41,1−41,6 грн/доллар на межбанке, 40,8−41,3 грн/доллар на наличном рынке.

  • Разница между рынками: 0 грн.

  • Колебания: 1−1,5% от начального курса недели.

«Ситуация на валютном рынке будет более-менее соизмерима к прошлой неделе», — подчеркнул Лесовой. НБУ будет оперативно балансировать спрос и предложение во избежание резких изменений.

Курс евро и глобальные факторы

«Что касается курса евро, то на него будет давить мировое соотношение к доллару», — объяснил банкир. Глобальная экономика находится в неопределенности из-за торговых войн, в частности пошлины Трампа, влияющих на пару EUR/USD. «Их курсовая стоимость во многом будет зависеть от чисто политических решений мировых лидеров», — добавил он. Однако доллар остается доминирующей валютой, потому колебания евро следует воспринимать как временные.

Контекст и риски

По данным НБУ, по состоянию на 18 апреля официальный курс составил 41,22 грн/доллар (+0,5% в неделю), а евро — 43,87 грн (-0,3%). Наличный рынок показывал 41,0−41,5 грн/доллар и 43,5−44,0 грн/евро. «Посевная может увеличить спрос на валюту для импорта техники и топлива», — отметил аналитик ICU Виталий Ваврищук для Forbes Украина, но у НБУ есть резервы ($43,8 млрд на конец марта) для стабилизации. В то же время глобальная нестабильность, например пошлины США или переговоры с Китаем, может косвенно давить на евро.

Источник: Минфин
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