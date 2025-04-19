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19 апреля 2025, 9:22 Читати українською

Литовский банк Paysera замораживает счета россиян и белорусов, имеющих шенгенские визы

Литовский онлайн-банк Paysera начал блокировать счета граждан россии и беларуси, имеющих шенгенские визы категории D (позволяют находиться в странах ЕС от 90 до 365 дней), если они не предоставят вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии. Об этом сообщает The Moscow Times.

Литовский онлайн-банк Paysera начал блокировать счета граждан россии и беларуси, имеющих шенгенские визы категории D (позволяют находиться в странах ЕС от 90 до 365 дней), если они не предоставят вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

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Причина блокировки

В Paysera ссылаются на регламент Совета Е С от 24 февраля 2025 года. Банк требует предоставить документы в течение 14 дней. «Иначе счета будут заблокированы, пока не будет установлено правовое основание для их разблокирования», — добавили в учреждении.

Проблемы пользователей

Клиенты уже жалуются на ограничение: «Пользователи банка сообщают о неработающих функциях отправки денег через Google Pay и оплаты по номеру карты», — пишет The Moscow Times. Некоторые получили уведомления о замораживании счетов, даже если имеют действительные визы категории D.

Контекст

Paysera среди немногих банков Европы не отказалась открывать счета россиянам и белорусам после начала полномасштабной войны россии против Украины на основе европейских рабочих документов по визам типа D.

Банк оставался популярным среди мигрантов из россии и беларуси, получавших визы категории D для работы или обучения в странах ЕС, таких как Литва, Польша или Чехия. Однако новый регламент ЕС ужесточил требования, фактически приравняв визы D к недостаточному основанию для полноценного доступа к банковским услугам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
19 апреля 2025, 12:03
#
Толковий новий регламент ЄС:)
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