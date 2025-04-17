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17 апреля 2025, 10:46 Читати українською

Выступление главы ФРС Пауэлла обвалило Уолл-стрит

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что торговые войны могут осложнить задачу Федрезерва по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что торговые войны могут осложнить задачу Федрезерва по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЗаявление ПауэллаНа мероприятии в Чикаго Пауэлл также заявил, что ФРС не планирует вмешиваться, чтобы успокоить рынки.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Заявление Пауэлла

На мероприятии в Чикаго Пауэлл также заявил, что ФРС не планирует вмешиваться, чтобы успокоить рынки. По его словам, последствия вводимых президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин пока вызывают слишком много вопросов.

«Этого мы пока не знаем, а пока не узнаем, не сможем принимать взвешенные решения», — сказал Пауэлл.

Ранее глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак также отметила, что Федрезерву стоит удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока ситуация с пошлинами не прояснится.

Инвесторы также оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Рост оказался максимальным с января 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в Штатах в марте уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Между тем Всемирная торговая организация (ВТО) в среду резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

Как говорится в отчете организации, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

Реакция рынка

Капитализация Nvidia Corp. упала почти на 7% после того, как чипмейкер уведомил, что может потерять миллиарды долларов из-за ограничений на экспорт чипов в Китай.

Как говорится в документах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), правительство США уведомило Nvidia о необходимости получения экспортной лицензии для продажи чипов H20 в Китай.

Аналитики сомневаются, что Nvidia получит необходимую лицензию. В результате потери компании за счет дополнительных расходов могут только в первом квартале достичь $5,5 млрд.

«Ситуация является тревожной по двум причинам, — отметил Вишну Варатан из Mizuho Bank. — Во-первых, это проявление переменчивости политики Трампа в отношении тарифов, поскольку он отменил ранее предоставленные послабления для Nvidia. Во-вторых, это также указывает на то, что в отношениях между США и Китаем не все гладко, даже если на поверхности наблюдается затишье».

Цена бумаг других чипмейкеров также снизилась, включая Advanced Micro Devices (-7,4%) и Micron Technology (-2,4%).

Капитализация крупнейших ИТ-компаний мира показала негативную динамику, в том числе Apple Inc. (-3,9%), Microsoft Corp. (-3,7%), Amazon.com Inc. (-2,9%) и Alphabet Inc. (-1,9%).

Котировки акций United Airlines Holdings практически не изменились по итогам торгов. Авиакомпания завершила первый квартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 5,4%.

Американский банк U.S. Bancorp в первом квартале повысил чистую прибыль на 30% и выручку на 3,6%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов. Его бумаги снизились в цене на 2,1%.

Рыночная стоимость Travelers Cos. поднялась на 1,1%. Одна из крупнейших в Штатах компаний в сфере страхования недвижимости в первом квартале резко сократила чистую прибыль из-за высоких страховых выплат пострадавшим от пожаров в Калифорнии. При этом выручка компании повысилась на 5%, сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Abbott Laboratories повысилась на 2,8%. Производитель лекарств и медицинского оборудования увеличил чистую прибыль на 8,2% в первом квартале, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию оказался выше ожиданий рынка.

Акции Hertz Global Holdings Inc. взлетели на 56% на новости, что инвестиционная компания Билла Акмана Pershing Square нарастила долю в проблемной фирме, занимающейся прокатом автомобилей, примерно до 4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 1,73% и составил 39669,39 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 2,24% — до 5275,7 пункта.

Nasdaq Composite упал на 3,07% и составил 16307,16 пункта.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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