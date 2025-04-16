Инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2%

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Европейского союза.

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Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральскими 2,3%.

Результат совпал с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics. По сравнению с февралем цены повысились на 0,6%.

Как изменились цены

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,4% в годовом выражении после повышения на 2,6% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,9% после роста на 2,7% в феврале. Цены на энергоносители снизились на 1% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,5%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в марте составил 2,5% после повышения на 2,7% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,5%.

Где самая низкая и самая высокая инфляция

Самая низкая инфляция была отмечена во Франции (0,9%), Дании (1,4%) и Люксембурге (1,5%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5,1%), Венгрии (4,8%) и Польше (4,4%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 2,3% с 2,6% в феврале, во Франции сохранилась на уровне 0,9%. В Испании инфляция замедлилась до 2,2% после 2,9% месяцем ранее, в Италии — ускорилась до 2,1% с 1,7% в феврале.