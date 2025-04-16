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16 апреля 2025, 14:35 Читати українською

Nvidia потеряет $5,5 млрд из-за санкций США против Китая

Nvidia объявила о том, что новые ограничения США на экспорт чипа H20 в Китай принесут компании $5,5 млрд убытков. Этот продукт был ключевым для компании на этом рынке. Об этом сообщает Reuters.

Nvidia объявила о том, что новые ограничения США на экспорт чипа H20 в Китай принесут компании $5,5 млрд убытков.

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Санкционный удар

«Чипы Nvidia для ИИ давно в центре внимания экспортного контроля США», — отмечает агентство. Вашингтон стремится заблокировать поставки передовых микросхем в Китай, чтобы сохранить преимущество в ИИ. «В Министерстве торговли США сообщили, что вводят новые требования по лицензированию экспорта чипов, в частности, Nvidia H20, AMD MI308 и других аналогичных», — добавляют в отчете. После новости акции Nvidia упали на 6% во внебиржевой торговле, а AMD потеряла 7%.

Значение H20

«Для Nvidia чип H20 является самым современным из доступных на китайском рынке и имеет стратегическое значение для сохранения присутствия компании в стремительно растущей ИИ-отрасли Китая», — пишет Reuters. Чип, хотя и менее мощный, чем флагманские модели, обладает высокой скоростью обмена данными, что делает его пригодным для суперкомпьютеров. Именно это вызвало беспокойство в США. Tencent, Alibaba и ByteDance активно скупали H20, подогретые спросом на дешевые ИИ-модели от стартапа DeepSeek.

Хронология ограничений

«Компания отметила, что 9 апреля правительство США сообщило ей о необходимости получения лицензии для экспорта H20 в Китай, а 14 апреля стало известно, что эти требования будут действовать бессрочно», — говорится в заявлении Nvidia. Будут ли выдавать лицензии, остается неясно. Списание $5,5 млрд связано с запасами чипов, закупочными обязательствами и резервами.

Источник: Минфин
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