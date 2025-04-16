Переговоры, которые мы не хотим понять: о чем действительно договариваются в мире

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2025, 13:11 Читати українською

Переговоры, которые мы не хотим понять: о чем действительно договариваются в мире

Многие политики и экономисты не видят логики в действиях Трампа. По мнению политического эксперта Вадима Денисенко, она есть. Он рассказал, почему украинцам следует ее понимать. «Минфин» выбрал главное.

Багато політиків та економістів не бачать логіки у діях Трампа.

Пошлины Трампа катализируют ряд процессов, которые у нас никто не замечает. Мы, к сожалению, даже не хотим понять логику действий Трампа. И это притом, что от этой логики зависит наше будущее.

Из предвыборной логики следует, что антиамкриканизм работает. Но с геополитической — все работает иначе. Особенно когда мы одновременно ссоримся с республиканцами в США и Китаем. Итак, что сейчас происходит. Максимально кратко и просто.

1. Трамп сейчас ведет супер сложную игру с ЕС

Тема договоренностей — обнуление пошлин и заказ в 300 млрд долл. на оружие из США. По сути это ответ на почти зеркальные предложения из Китая. Проигрыш в этих переговорах — это победа Пекина в геополитической битве за Европу.

А именно это главная война мира, как бы это неприятно ни было для нас. Победа в переговорах — это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Юж. Корея, Австралия и Великобритания. Проще говоря, всего богатейшего мира.

Эти переговоры продлятся несколько месяцев. Мы только на старте этого процесса. Но повторюсь — это главная геополитическая игра мира.

2. Трамп прекрасно понимает, что путин вышел из переговоров (имитирует переговоры)

Но Трамп продолжает полагать, что ему нужно вести переговоры. Трамп не работает на стороне рф, его цели лежат в другой плоскости, где рф является инструментом, а не значимым субъектом. Он будет и дальше делать все возможное для отрыва рф от Китая.

С моей точки зрения, это почти утопия, как минимум, при правлении путина. Но Трамп живет в этой логике.

Наша же проблема состоит в том, что мы эту логику трактуем как измену, а не думаем, как эту логику корректировать.

3. Путин, на этом этапе, нужен Трампу, как пугало для ЕС

И Трампу, по большому счету, все равно будет ли мир. Если будет, он единственный, кто и дальше сдержит путина от агрессии против ЕС. Не будет — путин пугало и без США его не остановить.

4. Китай резко изменил риторику по рф (прежде всего по работе банков)

Но Китай не может сейчас предложить Европе мир. Игра Китая попытаться не допустить договоренностей США-ЕС, чтобы потом объяснить Европе, что только Пекин может остановить путина. И конечно, оставить за собой рынок ЕС.

5. Украина в переговорах ЕС-США и вероятных переговорах ЕС-Китай отошла на второй план

Читайте также: Таможенная Трампа: как они повлияют на украинскую экономику и цены

И это очень проблематично для нас. До пошлин мы были этаким тараном, нас выставляли на фронт переговоров. Сейчас мы лишь весомая часть более широкого круга вопросов.

Но мы должны понимать, что для нас очень важно быть именно весомой частью этих переговоров.

Я специально очень упростил объяснение всех процессов. Но мы должны понимать, что сейчас идет именно такая игра в мире. Мы же, как дети в песочнице реагируем на всякую фигню, не понимая всей игры.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами