Переговоры, которые мы не хотим понять: о чем действительно договариваются в мире

Многие политики и экономисты не видят логики в действиях Трампа. По мнению политического эксперта Вадима Денисенко, она есть. Он рассказал , почему украинцам следует ее понимать. «Минфин» выбрал главное.

Пошлины Трампа катализируют ряд процессов, которые у нас никто не замечает. Мы, к сожалению, даже не хотим понять логику действий Трампа. И это притом, что от этой логики зависит наше будущее.

Из предвыборной логики следует, что антиамкриканизм работает. Но с геополитической — все работает иначе. Особенно когда мы одновременно ссоримся с республиканцами в США и Китаем. Итак, что сейчас происходит. Максимально кратко и просто.

1. Трамп сейчас ведет супер сложную игру с ЕС

Тема договоренностей — обнуление пошлин и заказ в 300 млрд долл. на оружие из США. По сути это ответ на почти зеркальные предложения из Китая. Проигрыш в этих переговорах — это победа Пекина в геополитической битве за Европу.

А именно это главная война мира, как бы это неприятно ни было для нас. Победа в переговорах — это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Юж. Корея, Австралия и Великобритания. Проще говоря, всего богатейшего мира.

Эти переговоры продлятся несколько месяцев. Мы только на старте этого процесса. Но повторюсь — это главная геополитическая игра мира.

2. Трамп прекрасно понимает, что путин вышел из переговоров (имитирует переговоры)

Но Трамп продолжает полагать, что ему нужно вести переговоры. Трамп не работает на стороне рф, его цели лежат в другой плоскости, где рф является инструментом, а не значимым субъектом. Он будет и дальше делать все возможное для отрыва рф от Китая.

С моей точки зрения, это почти утопия, как минимум, при правлении путина. Но Трамп живет в этой логике.

Наша же проблема состоит в том, что мы эту логику трактуем как измену, а не думаем, как эту логику корректировать.

3. Путин, на этом этапе, нужен Трампу, как пугало для ЕС

И Трампу, по большому счету, все равно будет ли мир. Если будет, он единственный, кто и дальше сдержит путина от агрессии против ЕС. Не будет — путин пугало и без США его не остановить.

4. Китай резко изменил риторику по рф (прежде всего по работе банков)

Но Китай не может сейчас предложить Европе мир. Игра Китая попытаться не допустить договоренностей США-ЕС, чтобы потом объяснить Европе, что только Пекин может остановить путина. И конечно, оставить за собой рынок ЕС.

5. Украина в переговорах ЕС-США и вероятных переговорах ЕС-Китай отошла на второй план

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И это очень проблематично для нас. До пошлин мы были этаким тараном, нас выставляли на фронт переговоров. Сейчас мы лишь весомая часть более широкого круга вопросов.

Но мы должны понимать, что для нас очень важно быть именно весомой частью этих переговоров.

Я специально очень упростил объяснение всех процессов. Но мы должны понимать, что сейчас идет именно такая игра в мире. Мы же, как дети в песочнице реагируем на всякую фигню, не понимая всей игры.