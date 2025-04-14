єОселя: более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на 2,9 млрд грн с начала года

За все время реализации программы доступной ипотеки есть 16 423 украинских семьи получили кредиты на собственное жилье на сумму 26,975 млрд грн. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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«За 2,5 года существования программы есть обитель украинцы без жилья или те, кто стремился улучшить условия проживания, смогли приобрести жилье на доступных условиях. В частности, в этом году уже 1 583 украинца получили кредиты более чем на 2,9 млрд грн. Программа єОселя изменила фокус на рынок первичного жилья, что также дает стимул развития строительной и смежным отраслям», — отметил Телюпа.

Он подчеркнул, что льготной ставкой в 3% могут воспользоваться такие категории граждан как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Для всех остальных граждан без жилья, а также участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю украинцы получили 109 кредитов на 205,4 млн грн. В частности, кредиты под 3% получили: 33 военнослужащих и силовиков, 5 медиков, 4 педагога.

Кредиты под 7% получили: 54 украинца без собственного жилья, 11 ВПЛ, 2 ветерана.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 70 украинцев, из них на стадии строительства — 25 объектов, а также 39 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.