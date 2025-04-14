Goldman Sachs прогнозирует золото по $3700 из-за торговой войны и рецессии

Goldman Sachs поднял прогноз цены на золото до $3700 за унцию к концу 2025 года, ссылаясь на напряженность между США и Китаем и растущие экономические риски. Об этом сообщает Reuters.

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Толкающий цены

«Если рецессия произойдет, приток денег из ETF может еще больше ускориться и поднять цены на золото до $3880 за тройскую унцию до конца года», — отмечают в Goldman Sachs. Спрос центральных банков оказался выше ожиданий, а биржевые фонды (ETF) привлекают больше капитала из-за опасений экономического спада — это уже третье повышение прогноза за год.

Альтернативные сценарии

Компания добавляет: «Тем не менее, если рост окажется неожиданным на фоне снижения политической неопределенности, потоки ETF, скорее всего, вернутся к нашим прогнозам, основанным на ставках, и цены на конец года приблизятся к $3550 за тонну». Однако в случае катастрофического сценария, по данным Investing.com, цена может взлететь до $4500 за унцию.

14 апреля спотовые цены на золото достигли нового пика — $3245,42 за унцию, но рынок колеблется из-за тарифной неопределенности.