«2024-й — год умеренного развития»: Василий Колесник о состоянии банковской системы и вызовах для рынка

Несмотря на сложные условия, 2024 год не стал годом кризиса для банковской системы Украины. Рынок показал рост по ключевым показателям, однако он лишь несколько опережает уровень инфляции. Крупные государственные и иностранные банки продолжают доминировать, тогда как частные игроки соревнуются за средства физических лиц.

Василий Колесник, заместитель Главы Правления «RwS bank», объясняет, почему небольшие банки вынуждены конкурировать скоростью и персонализацией, как новые регуляторные требования и налоги влияют на рынок и почему кредитование растет в основном за счет государственных программ.

— Давайте подведем итоги прошлого года. Каким он был для системы в целом? Расскажите о ключевых показателях, цифрах, тенденциях.

По моей оценке, 2024-й сложно назвать тяжелым годом. Больше подходит определение «напряженный». Тяжелым был 2022-й, когда началась полномасштабная война. Сегодня банки, люди и предприятия уже приспособились к текущим условиям.

Анализируя статистику, в последние 2−3 года у нас очень большая доля дефицита бюджета. Ситуация в стране более-менее стабильная благодаря внешним донорам. Соответственно, так себя чувствует и банковская система. Это касается бюджета, резервов Нацбанка, уровня курсовой стабильности, инфляции. То есть мы понимаем, что могло быть гораздо хуже.

Что касается банковской системы, то в 2024-м есть прирост по активам, по кредитам, по средствам клиентов. Но, например, инфляция за год составила 12%, а прирост активов — 16%. Притом, что доля активов есть в валюте, а курс доллара за прошлый год прыгнул почти на 11%. То есть уровень роста банковской системы ненамного опережает уровень инфляции. Каких-то существенных изменений, активного роста не происходит. Я бы назвал это умеренным развитием.

Если сравнивать с 2023 годом, то там были более показательные увеличения активов, средств клиентов. Но это был эффект отложенного спроса, сформированного в течение 2022-го, когда было существенное проседание по банковской системе: курс доллара подскочил на 34%, инфляция — на 27%, кредитование сократилось, а клиентов больше интересовало, как сохранить и реструктуризировать бизнес, а не инвестировать и развивать.

В системе остается очень большая доля государственных банков (55% активов) и банков с иностранным капиталом (25%), которые являются основными трендмейкерами и сохраняют основную долю средств субъектов хозяйствования. Остальные банки уже приспосабливаются к существующей ситуации. Единственное, за что частные банки могут конкурировать, — это средства физических лиц. Из-за более приемлемых условий по депозитным ставкам. Здесь их доля составляет 38−40%.

Из показательного в 2024 году стоит отметить увеличение кредитования физических лиц — примерно на уровне 23%. Этот показатель выше, чем инфляция, однако надо отметить, что часть из общего прироста в 51 млрд грн была выдана за счет государственных программ. Таких, как, например, «єОселя» (14,6 млрд). То есть это направление также развивается за счет государства, которое поддерживают западные партнеры.

Получили небольшой прирост за 2024 год по деньгам субъектов хозяйствования — почти больше 19%, у физлиц этот показатель на уровне 12%.

— А каким был год для вашего банка? Какими были вызовы для вас и банковского рынка?

«RwS bank» за 2024 год показал прирост активов. Хотя не без сложностей. Для нас скорее динамика была волнообразной. В целом же для банков прошлый год был с сокращением активов и уменьшением средств клиентов.

По итогам года, прирост активов составил +18%, в частности, средства юридических лиц выросли на 16%, а физических лиц — на 3%. Единственное, что уменьшилось, — кредитная задолженность клиентов. В том числе за счет того, что мы проводим осторожную кредитную политику. Больше разбираемся с имеющимся портфелем, с его качеством, с необходимостью дорезервирования, реструктуризации. Связано все это с войной и военным положением.

Есть определенные факторы, которые сдерживают развитие. Во-первых, это возобновление мер НБУ, направленных на повышение требований к капитализации банка и к финансовому мониторингу. У регулятора была определенная программа по повышению этих нормативов. С началом военного положения она приостановилась, но в 2023-м возобновилась. Внесение изменений, таких как включение операционного риска в расчет капитала и изменение подхода к расчету текущей прибыли, существенно повлияли на финансовые показатели банков, заставляя их докапитализироваться. Банкам нужно время и ресурсы, чтобы приспособиться к работе в новых условиях.

Во-вторых, остается актуальным вопрос кадров. Все знаем ситуацию с мобилизацией, бронированием, сложностью закрыть те или иные вакансии. Это касается в том числе и нашего банка, потому что мы тоже конкурируем за кадры, необходимые для дальнейшего развития. Дополнительно в нашей стране большое количество ветеранов, поэтому требования к инклюзивности и безбарьерности становятся все более важными. Это также требует дополнительных инвестиций.

И, конечно, нельзя не упомянуть о налоговых изменениях. Вот уже второй год подряд банки сталкиваются с налогом на прибыль в размере 50%. Для сравнения: до войны этот показатель составлял 18%, впоследствии его повысили до 25%, но в последние годы в конце года, на День Святого Николая, банки получают своеобразный сюрприз в виде 50% налога (улыбается).

В целом в течение года «RwS bank» активно работал над совершенствованием финансовых продуктов для предпринимателей. Особой популярностью пользовались кредитные программы с гибкими условиями, банковские гарантии. Кроме того, банк усилил фокус на цифровых услугах, позволяя клиентам быстро открывать счета онлайн, получать консультации через чат-боты и управлять бизнес-финансами через мобильное приложение.

Еще одним важным направлением стало повышение безопасности платежей и борьба с киберугрозами, ведь цифровые атаки на бизнес-пользователей становятся более частыми. Банк усовершенствовал аутентификацию, инструменты мониторинга транзакций в реальном времени.

В целом «RwS bank» завершил год с положительными результатами: выросла база клиентов, особенно среди малого бизнеса, улучшились цифровые сервисы, а уровень кредитования бизнеса, хотя и не достиг довоенных показателей, стабилизировался. Основной вызов на будущее — баланс между сохранением ликвидности и поддержкой предпринимателей в период экономической неопределенности.

— Каково ваше отношение к налогу в размере 50%?

Логику регулятора, конечно, можно понять. К сожалению, большинство средств, которые сегодня привлекают банки, направляются не в кредитный портфель, а в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ. Если с ОВГЗ все понятно — это финансирование государственных нужд, то депсертификаты — инструмент, который по факту не поддерживает кредитование экономики. Банки на этом зарабатывают, а потом их облагают 50% налога, потому что они могут его уплатить.

Мое личное мнение: банки должны вкладывать или в кредиты, или в ОВГЗ, но не массово в депсертификаты.

— Вопрос, который всегда актуален, — курс. Этот год начался с давления на гривну. Какой курс вы закладываете на этот год?

В 2024-м курс доллара вырос на 10,5%, достигнув 42 грн. В бизнес-плане на этот год мы заложили рост еще на 8,6%. Однако, если сейчас посмотреть на курсовые колебания, то мы видим, что доллар существенно проседает не столько относительно гривны, сколько относительно других валют, в частности, евро. На это, в том числе, влияет нынешняя политика США, их торговые войны. Поэтому не стоит радоваться тому, что гривна укрепилась относительно доллара — ведь она стала дешевле относительно евро. Это важно для тех, кто пытается защитить свои сбережения.

Что касается непосредственно банковской деятельности, то на нее курс влияет опосредованно. У банков валютная позиция ограничена, то есть возможность сохранить активы от обесценивания, держа их в валюте, незначительная.

С другой стороны, увеличение курса влияет на наши инвестиционные возможности и повышает текущие расходы в гривнах: плата за программное обеспечение, хостинг на зарубежных серверах, оплата услуг Mastercard, Reuters, Bloomberg и т. д.

— С декабря в Украине выросло налогообложение доходов с депозитов, теперь суммарно это 23%. Сказалось ли это как-то на их привлекательности?

На мой взгляд, люди, у которых есть сбережения, уже более-менее скомпоновали свою «корзину», распределив средства между гривной, евро и долларом. Да, они видят рост налогообложения до 23%, и что в чистом доходе они теряют. Но не думаю, что это существенно повлияет на эти «корзины». Клиенты уже приняли решение, в каких валютах хранить свои сбережения, и изменения в налогообложении вряд ли кардинально изменят эти настроения.

— То есть вы не прогнозируете, что люди больше пойдут, например, в ОВГЗ, доход по которым не облагается налогом?

Я такого не предвижу. Сам продукт ОВГЗ, хотя и стал более понятным для населения, однако еще не так популярен, как депозитные вклады. Более того, сейчас учетная ставка повышена до 15,5%. Большинство банков еще не отреагировали на это, но когда они повысят ставки по депозитам, это станет дополнительным стимулом для клиентов хранить свои сбережения на гривневых депозитах.

— Осенью НБУ ввел ограничения на карточные переводы, как противодействие дропам. Каково Ваше мнение об эффективности этого решения? Есть ли жалобы от клиентов банка, которых это как-то задело?

Проблема дропов сегодня касается всех банков Украины, и наш банк — не исключение. Она становится все более актуальной, поэтому НБУ решил применить ограничения на исходящие карточные переводы, чтобы бороться с этой угрозой. Дропы (от англ. «to drop» — бросать), или «денежные мулы», — это люди, которые предоставляют мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: картам, счетам, пин-кодам, и даже доступ к интернет-банкингу. Они могут действовать как сознательно, продавая свои реквизиты, так и под влиянием обмана.

Эти люди, которые часто находятся в сложных жизненных обстоятельствах или ищут легкий заработок, осуществляют переводы от имени других лиц и могут перемещать средства по всему миру, не оставляя следов. Мошенники таким образом могут «перемещать» крупные суммы, оставаясь «невидимыми» для правоохранительных органов. Согласно данным НБУ, количество таких дропов в системе уже достигло 100 тысяч человек, а объемы операций через их карты могут составлять десятки миллиардов гривен.

У нашого финансового мониторинга есть эффективные предохранители для выявления подобных ситуаций. Поэтому такие «клиенты» сразу прекращают быть заинтересованными в сотрудничестве с нашим банком. Их счета блокируются до получения подтверждения относительно источников происхождения средств. Поверьте, в таких случаях пострадать могут только те, у кого сомнительная репутация, а честные клиенты не пострадают.

— А вообще что касается эффективности этого решения. Как вы считаете, таким образом стоит бороться с дропами? Или как-то иначе?

Ну, мы не являемся маркетмейкерами рынка клиентских платежей, поэтому озвучить, насколько это целесообразно, мне сложно. Не хватает информации, чтобы более критично к нему подходить. С другой стороны, банки и без этого ограничения НБУ должны применять методы анализа финансового мониторинга таких операций.

В любом случае, я не слышал, чтобы эти меры вызвали какую-то волну негатива со стороны клиентов.

НБУ решил ввести ограничения на суммы карточных переводов для предотвращения распространения таких схем и удорожания операций для преступников. Украинские банки осознанно присоединились к меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, в котором установлены ограничения, в частности, и по IBAN. «RwS bank», кстати, тоже присоединился к меморандуму. Однако этот документ предусматривает возможность увеличения лимита по IBAN для клиентов с подтвержденными доходами. Это инициатива банковского сектора, направленная на уменьшение теневого сектора экономики.

Если же документально подтвержденного дохода нет, банки обязуются установить лимиты (которые будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 — для клиентов «высокого» уровня риска лимит составит до 50 тыс. грн/месяц;

— для клиентов «высокого» уровня риска лимит составит до 50 тыс. грн/месяц; с 01.02.2025 — для клиентов «среднего» уровня риска лимит составит до 150 тыс. грн/месяц;

— для клиентов «среднего» уровня риска лимит составит до 150 тыс. грн/месяц; с 01.06.2025 — для клиентов «среднего» уровня риска лимит составит до 100 тыс. грн/месяц.

Важно отметить, что входящие переводы — зачисление на карту или переводы по реквизитам по IBAN, а также оплата товаров и услуг в магазинах (как онлайн, так и физически) — не подпадают под эти ограничения.

— «RwS bank» — небольшой банк, ориентированный в основном на корпоративных клиентов. Расскажите, как небольшим игрокам сегодня конкурировать на корпоративном рынке с такими банками, как, например, Приват, Ощадбанк, Райф и другими «бегемотами», у которых несопоставимо больше ресурсов, более развитые сети? Какова ваша сильная сторона: более индивидуальный подход, персонализированные продукты, что-то другое?

Хочу отметить, что мы не ориентируемся только на корпоративных клиентов. Хотя мы не занимаемся массовым розничным кредитованием, мы все же являемся универсальным банком. Если взять комиссионные доходы, то большая часть поступает именно от розничных клиентов. Мы обслуживаем счета, карты, принимаем коммунальные и другие платежи, осуществляем переводы, выдаем наличные средства. Поэтому мы также присутствуем на розничном рынке, и наши продукты простые и понятные для клиентов.

Что касается индивидуального подхода. Для нас это — профессионализм, оперативность и определенная гибкость в работе с клиентами. «Определенная гибкость» — это важно, ведь мы понимаем, что, независимо от размера банка, существуют требования финансового мониторинга и другие нормативы НБУ. Преимуществом небольшого банка является, например, более короткая цепочка принятия решений, что позволяет нам более оперативно и профессионально реагировать на запросы клиентов.

Основной проблемой, которую я вижу в конкуренции с крупными банками, является потребность в значительных ресурсах для автоматизации процессов, таких как финансовый мониторинг, скоринг, кредитование и мобильные приложения. В итоге крупным банкам проще выделить эти ресурсы, и главное — эти затраты на одного клиента значительно меньше, что дает им конкурентное преимущество в технологичности процессов.

— Какие у «RwS bank» планы и цели на текущий год?

Наши основные цели на текущий год — укрепление и расширение позиций «RwS bank» на рынке банковских услуг. Мы планируем достичь этого путем увеличения количества клиентов и операций, обновления продуктового ряда и внедрения новых технологий. Особое внимание мы уделяем поддержке высокого качества обслуживания и индивидуальному подходу к каждому клиенту. В планах — также увеличение капитализации банка, совершенствование эффективности управленческих структур и усиление системы внутреннего контроля.

К тому же, в ближайшее время мы запускаем новую услугу для юридических лиц — возможность удаленно открывать счета онлайн без необходимости посещать банк. Это станет удобным инструментом, особенно для ФОП. Также банк продолжает работать над усовершенствованием мобильного приложения для физических лиц, чтобы обеспечить нашим клиентам еще более комфортный и удобный опыт использования банковскими услугами. Кроме того, мы постоянно усовершенствуем наш клиент-банк для юридических лиц, чтобы сделать его максимально эффективным и удобным для ведения бизнеса. Мы стремимся стать для наших клиентов надежным финансовым партнером, а не только банком для обслуживания финансовых операций.