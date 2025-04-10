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10 апреля 2025, 17:45 Читати українською

Дерискинг клиентов: решат ли проблему финмониторинга банки финансовой инклюзии

Какие существуют проблемы для клиентов банков, и решит ли их создание банков финансовой инклюзии, ЭП рассказала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. «Минфин» выбрал главное.

Какие существуют проблемы для клиентов банков, и решит ли их создание банков финансовой инклюзии, ЭП рассказала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Дебанкинг и дерискинг — новые термины в сфере банковской деятельности, которые появились в мире из-за увеличения требований к противодействию легализации средств, полученных преступным путем.

Украина — не исключение в этом процессе, но уже более 20 лет развивает систему финансового мониторинга, который значительно ужесточился за последние пять лет.

Надлежащая система управления рисками, углубленный мониторинг деловых отношений, достаточные меры установления источников состояния (богатства), надлежащая проверка клиентов и надежность источников для ее проведения — это лишь часть требований к банкам для проверки клиентов и их средств.

Все это требует значительных финансовых ресурсов для разработки автоматизированных систем контроля, привлечения высококвалифицированного персонала, непрерывной работы по оценке рисков, соблюдения стандартов и правил финансового мониторинга — за их нарушение на банки налагаются значительные штрафы и их даже могут лишить банковской лицензии.

Во избежание таких последствий банки прибегают к упрощению своих действий, отказывая клиентам в предоставлении определенных финансовых услуг, предоставляя их в ограниченном объеме (устанавливая определенные лимиты), или же вообще разрывая отношения с клиентом. Это и есть дебанкинг и дерискинг.

Ужесточение требований к финансовому мониторингу сопровождается также и сокращением банковских отделений из-за необходимости реализации надлежащего риск-ориентированного подхода в предоставлении финансовых услуг.

После начала обсуждения законопроекта, которым предусматривается создание в Украине банков финансовой инклюзии, которые будут работать на базе почтовых отделений на всей территории Украины, в СМИ продвигается месседж о возможности решения вышеуказанных проблем, и о том, что доступ к банковским услугам смогут получить маломобильные граждане, люди с инвалидностью, в том числе военнослужащие.

Более того, банкам финансовой инклюзии позволят предоставлять банковские услуги вне стационарных отделений (на дому), что запрещено классическим банкам.

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Упростит ли это процедура идентификации клиентов? Отменит ли ограничение на объемы банковских переводов? Отменит ли необходимость предоставления подтверждающих документов об источниках происхождения средств? Позволит ли проведение финансовых операций, если банк сочтет их подозрительными?

Отмечу, что этот законопроект не предусматривает ослабления процедур финансового мониторинга для банков финансовой инклюзии (НБУ установит лишь особенности осуществления надлежащей проверки клиентов) — этого не позволят и международные обязательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, особенно из-за отсутствия в Украине полноценного контроля за оборотами в сфере азартных игр.

К сожалению, авторы и стейкхолдеры создания банков финансовой инклюзии не осознают риски роста мошеннических схем предоставления банковских услуг вне банковских отделений (на дому) и их социальных последствий, продвигая тезис расширения доступности предоставления банковских услуг.

Полностью поддерживаю необходимость создания банков в населенных пунктах, где сегодня отсутствуют банковские отделения, но мы не должны «вместе с водой выплеснуть ребенка».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 апреля 2025, 18:12
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Стало даже интересно, какие риски Южанина увидела в том,
что 2,134 млн пенсионеров будут получать пенсию на банковские
счета после трансформации Укрпочты в банк финансовой инклюзии…
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