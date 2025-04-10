Лучшие инфлюэнсеры, YouTube и Telegram-каналы о финансах: версия FinAwards 2025

Всеукраинская премия признания лучших в мире финансов FinAwards 2025 уже объявила победителей этого года. Наряду с банками, страховыми и МФО важным стало и определение самых качественных онлайн-ресурсов, которые отслеживают тренды и направления развития финансового рынка и повышают финансовую грамотность украинцев.

Победителей выбирали в течение трех месяцев путем голосования на сайте, к которому могли приобщиться все желающие, а также с помощью экспертного жюри. Определили, в частности, и лучших инфлюансеров, YouTube и Telegram-каналы.

Поэтому, чтобы держать руку на пульсе и быть осведомленным в финансовой и инвестиционной сфере, по версии премии FinAwards 2025, следует быть подписанным на такие страницы и проекты

Топ-5 инфлюансеров года:

1 место — Юлия Баткалова, основательница школы финансов BY finance;

2 место — Дмитрий Карпиловский, Укринвестклуб;

3 место — Андрей Журжий, основатель так СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur;

4 место — Тарас Гук, адвокат, инвестор, ютубер;

5 место — Елена Набатова, предприниматель, практикующая инвесторка.

Топ-5 Telegram-каналов:

1 место — Последний Капиталист;

2 место — О Бизнесе;

3 место — Бизнич;

4 место — Цена государства;

5 место — Баллады Экономного Рыцаря.

Топ-5 YouTube-каналов:

1 место — УкрИнвестКлуб;

2 место — Последний Капиталист;

3 место — Taras Guk;

4 место — Запали цели | GOALS on FIRE;

5 место — Миллионер за 7 лет.

Все эти ресурсы не только рассказывают о последних новостях о финансах и инвестициях, но и дают полезные советы и лайфхаки для повышения финансовой грамотности и улучшения финансового положения. Поэтому они не только интересны, но и полезны.

Партнеры FinAwards 202

Премию и церемонию награждения удалось провести при поддержке банков, компаний и известных брендов, которые помогли организаторам — сайтам Минфин и Finance.ua.

Особую благодарность выражаем банку ПУМБ, доказавшему, что он не только надежный партнер, но и надежный банк для сохранения сбережений своих клиентов. За более чем 30 лет работы на рынке банк почти сотни тысяч довольных клиентов, как частных, так и корпоративных. Финучреждение также входит в топ-5 банков по размеру депозитного портфеля физических лиц во всех валютах.

Автомобильным партнером мероприятия выступил бренд Mazda, продемонстрировавший японское качество не только в изготовлении и поставке авто по всему миру, но и в поддержке важных инициатив, в том числе и для мира финансов. Кстати, Mazda в Украине предлагает и самые лучшие корпоративные решения для вашего бизнеса.

Технологическим партнером в этом году выступил Renome Smart, создающий решения для приема платежей, обработки денежных потоков и автоматизации услуг для банков, CIT-компаний и ритейла.

Поддержали премию награждения ProInvest, Академия Наеды Хотинской, платежная система city24 и сервис онлайн-платежей iPay.ua.

В общей сложности проведение FinAwards 2025 поддержали более 20 надежных партнеров. Организаторы благодарны каждому за их вклад и качественное сотрудничество.