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8 апреля 2025, 8:50 Читати українською

єОселя: За прошлую неделю украинцы получили 129 кредитов на жилье на 215,7 млн грн

В 2025 году около 1,5 тыс. украинцев приобрели собственное жилье, получив кредиты на 2,7 млрд грн. В целом улучшили условия проживания — 16,3 тыс. украинских семей за все время ее программы доступной ипотеки єОселя. Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

В 2025 году около 1,5 тыс. украинцев приобрели собственное жилье, получив кредиты на 2,7 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Сколько выдано за прошлую неделю

«За прошлую неделю украинцы получили 129 кредитов на жилье на 215,7 млн грн. Благодаря программе єОселя, украинцы без жилья, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), военнослужащие и другие граждане могут улучшить условия проживания, приобретя отдельное жилье. Правительство продолжает фокусировать программу єОселя на первичном рынке жилья, что также стимулирует развитие отрасли строительства», — отметил Телюпа.

В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

В частности, за прошлую неделю кредиты под 3% получили:

  • 59 военнослужащих и силовиков
  • 6 медиков
  • 2 педагога
  • 1 ученый

Кредиты под 7% получили:

  • 44 украинца без собственного жилья
  • 15 ВПО
  • 2 ветерана

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 84, из них 60 — на стадии строительства, а также 45 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

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Напомним

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года.

Банками-партнерами єОсели — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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03825096
03825096
8 апреля 2025, 10:19
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