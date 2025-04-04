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4 апреля 2025, 16:14 Читати українською

Верховный Суд не разрешил компаниям Суркисов взыскать с Приватбанка более $250 миллионов

Верховный Суд закрыл производство по делу № 826/1317/17 по иску компаний Суркисов против НБУ, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанка, который предусматривал взыскание $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Верховный Суд закрыл производство по делу № 826/1317/17 по иску компаний Суркисов против НБУ, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанка, который предусматривал взыскание $250 млн.
Фото: pixabay.com

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Постановление Верховного Суда об удовлетворении кассационных жалоб НБУ и ПриватБанка окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, в 2016 году Национальный банк в процессе национализации признал семью Суркисов и их компании связанными с Приватбанком лицами.

В дальнейшем денежные средства, размещенные компаниями-нерезидентами на депозитных счетах кипрского филиала банка, были включены в процедуру bail-in.

В 2017 году суд первой инстанции (ныне ликвидированный Окружной административный суд города Киева) удовлетворил иск иностранных компаний, связанных с семьей Суркисов, об обжаловании процедуры bail-in в части определения компаний связанными с Приватбанком лицами, и постановил взыскать с государственного банка более $250 млн.

«Нарушая законодательство и подавая одинаковые иски против Приватбанка в разные суды в Украине и на Кипре, они пытаются доказать, что были якобы незаконно лишены своих депозитов, поскольку не являются связанными лицами с Приватбанком и его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым», — говорится в сообщении.

В общей сложности они пытаются взыскать с госбанка более $350 млн в судах разных юрисдикций.

Напомним

Верховный Суд в конце марта 2024 удовлетворил кассационную жалобу государственного Приватбанка и Кабинета Министров Украины и не разрешил этим же компаниям-нерезидентам, приближенным к семье Суркисов, взыскать с государства $350 млн на основании незаконного определения Печерского райсуда города Киева об обеспечении иска.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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