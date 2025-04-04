Украинцы стали меньше покупать подержанные авто из-за границы

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9,5 года.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. Дальше идут:

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей вошли:

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.



🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.