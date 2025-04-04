С января по март 2025 украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных авто, что на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы стали меньше покупать подержанные авто из-за границы
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9,5 года.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. Дальше идут:
- дизельные автомобили — 23%;
- электромобили — 22%;
- гибриды — 5%;
- авто с ГБО — 4%.
Самые популярные модели
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей вошли:
- Volkswagen Golf — 2397 ед;
- Renault Megane — 1731 ед.;
- Skoda Octavia — 1652 ед;
- Volkswagen Tiguan — 1332 ед.;
- Audi Q5 — 1299 ед.;
- Tesla Model Y — 1219 ед;
- Nissan Leaf — 1207 ед.;
- Tesla Model 3 — 1151 ед.;
- Volkswagen Passat — 1135 ед.;
- Nissan Rogue — 1037 ед.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии