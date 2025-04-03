Пользователи PayPal получили доступ к Solana и Chainlink

Платежный гигант PayPal добавил поддержку криптовалют Solana и Chainlink для клиентов в США и в связанных регионах. Информация появилась на странице часто задаваемых вопросов компании. Об этом пишет Forklog.

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Что это значит

Пользователи могут покупать, продавать, хранить и переводить эти активы напрямую через сервис.

Ранее клиенты могли использовать PayPal в качестве метода оплаты для покупки SOL или LINK на MoonPay, выступавшей в роли посредника.

Токены дополнили спектр криптоплатежных опций, который включает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

На момент написания SOL и LINK торгуются по $116,10 (-7,9%) и $12,77 (-5,7%) соответственно, по данным CoinGecko.