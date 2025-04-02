Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA исследовал изменения на рынке первичной и вторичной недвижимости и на рынке аренды жилья на конец марта 2025 года.
Какие изменения на рынке недвижимости произошли в марте — исследование (инфографика)
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Аналитики проанализировали движение цен, спроса и предложения, сравнив их месяц к месяцу и год к году. Специалисты отметили высокий спрос по количеству предложений по аренде и продаже вторичного жилья, а также повышению цен в таких предложениях.
Первичный рынок
Предложение
В конце марта 2025 года активными остаются отделы продаж в 77% новостроек. За прошлый месяц в Украине сдали в эксплуатацию 9 новостроек на 10 секций, из них четыре новостройки — в Киеве и области, по две — в Винницкой и Львовской областях.
Процент завершенных проектов среди всех областей Украины самый большой в Ровенской, Одесской и Запорожской областях — 56−57%. Также высокий уровень достроенных объектов в Волынской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях — более 40%.
Цены
Средняя стоимость за квадратный метр в валюте за месяц несколько увеличилась в большинстве областей Украины.
Год до года цена преимущественно росла в регионах, отдаленных от зоны боевых действий, больше всего — в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Закарпатской и Волынской областях, на 7−13%.
Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 358 за м².
Вторичный рынок
Предложение
В марте по сравнению с февралем на рынке вторичного жилья существенно увеличилось количество предложений в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Цена
Аналитики отметили, что цена продажи однокомнатной квартиры в марте колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за март 2024 года она в основном росла.
Через месяц наибольший рост показали Черновицкая (+8%) и Львовская (+4%) области.
Городом с самым дорогим жильем остается Киев: в марте владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $90 тыс.
Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти $132 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, $46 тыс.
Спрос
В течение месяца интерес пользователей во вторичное жилье спадал, сильнее всего в процентном значении — в Запорожской и Николаевской областях. Однако количество отзывов пользователей в каждой области превышало количество добавленных объявлений.
Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в марте в Киеве составило 1:2, и это наименее разница. Так, в Тернопольской области она составляет 1:17, в Винницкой — 1:14, а в Житомирской — 1:12.
Рынок аренды
Предложение
На рынке аренды в марте количество новых предложений жилья росло в Закарпатской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областях. В столице владельцы опубликовали несколько меньше новых предложений по сравнению с февралем.
Цена
Март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10% по сравнению с февралем.
Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем хотят получить 17700 грн за однокомнатную квартиру.
Самые низкие цены в Киеве можно найти в Деснянском районе — в среднем 10 100 грн за однокомнатную квартиру, а самым дорогим районом остается Печерский со средней ценой аренды за месяц 24 800 грн.
Спрос
В марте пользователи менее активно искали жилье для аренды по сравнению с февралем. Увеличилось поисковых запросов в Сумской, Кировоградской, Одесской и Львовской областях, а наибольший отток произошел в Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях.
Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в марте в Киеве составило 1:3, но в большинстве областей эти показатели отличаются в десятки раз.
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