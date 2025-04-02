Visa вступает в борьбу с Mastercard за эксклюзивное партнерство с Apple

Компания Visa предлагает около $100 миллионов, стремясь отвоевать у Mastercard роль партнера Apple в выпуске кредитных карт. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Борьба с конкурентами

Visa развернула настоящую кампанию, предложив значительный аванс — такие суммы обычно зарезервированы для самых масштабных карточных проектов. Но конкуренция не дремлет: American Express также вступила в игру, мечтая не только обрабатывать платежи, но и стать эмитентом карты.

Конец одной эры и новые горизонты

Еще в 2019 году Goldman Sachs вместе с Apple запустили карту при поддержке Mastercard, но в ноябре 2023-го их пути разошлись. Теперь место Goldman Sachs находится под прицелом нескольких финансовых гигантов.