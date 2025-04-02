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2 апреля 2025, 15:32 Читати українською

Руководитель UBS возглавил список самых щедро оплачиваемых банковских менеджеров Европы

Серджио Эрмотти, глава швейцарского UBS, в прошлом году стал лидером по размеру вознаграждения среди главных исполнительных директоров крупнейших банков континентальной Европы. Такие данные обнародовало агентство Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Серджио Эрмотти, глава швейцарского UBS, в прошлом году стал лидером по размеру вознаграждения среди главных исполнительных директоров крупнейших банков континентальной Европы.

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Кто сколько получил

За 2024 год Эрмотти заработал 14,9 миллиона швейцарских франков, что равняется 15,6 миллионам евро, опередив всех конкурентов. На второй ступени оказался Андреа Орчел из итальянского UniCredit с 13,2 миллионами евро. Примечательно, что его доход подскочил на 32% — это самый большой скачок среди топ-10 банковских лидеров региона. Значительная часть доходов обоих вождей зависит от программ долгосрочного стимулирования, так что окончательные цифры еще не могут измениться.

Другие

Вслед за лидерами расположились: Кристиан Севинг из Deutsche Bank и Эктор Гриси из Santander — по 8,3 миллиона евро каждый, Онур Генк из BBVA и Карло Мессина из Intesa Sanpaolo — по 7,3 миллиона евро, Славомир Крупа из Societe Generale — 5 миллионов евро, Жан-Лоран Бон свейк из ING — 2,7 миллиона евро, а Филипп Брассак из Credit Agricole замкнул десятку с 2,6 миллионами евро.

Источник: Минфин
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