28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.
FinAwards 2025: 9 лучших дебетовых, кредитных и премиальных карт года
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Карта № 1 в кошельке
В этой номинации соревновались 15 банков, а «Картой в кошельке № 1» стала дебетовая карточка «ВсеКАРТА» от ПУМБ.
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Стоимость оформления карты/открытия счета: 0 грн.
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Комиссия за обслуживание карты, ежемесячно: 0 грн.
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Перевод на карту в другом банке в приложении ПУМБ — 0%.
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Комиссия за снятие собственных средств наличными: 0%
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Пополнение — 0%
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Переводы валюты между родственниками клиентами банка — 0%
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Пополнение мобильного телефона, оплата коммунальных услуг — 0% комиссии, кэшбек за оплату коммуналки
Эту карту можно зарегистрировать по иностранному номеру.
Карточками в кошельке № 2 и № 3 стали черная карта от monobank и карта «АТБ» от А-Банка.
Кредитные карты
Победителем в номинации «Лучшая кредитная карта», за которую соревновались 19 номинантов, стал ПУМБ с картой ВСЕГДА Online.
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Максимальная сумма кредитного лимита, без справки о доходах: до 200 000 грн.
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Грейс-период: до 62 дней
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Реальная годовая ставка: до 44,28%
Второе и третье места заняли черная карта от monobank и карта Gold от банка Кредит Днепр.
Премиальные карты
В номинации «Лучшая премиальная карта» в этом году на первой строчке — продукт от Приватбанка: Пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.
Premium MAX — это семейная концепция обслуживания: бесплатные дополнительные карты и общий доступ к сервисам.
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Бесплатное открытие до 5 премиальных карт уровня World Elite / Visa Infinite Premium в пакете, в том числе с возможностью открывать карты на третьих лиц.
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Возможность получать премиальное обслуживание без комиссии при наличии соответствующих расходов в месяц.
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Круглосуточная Premium-поддержка без роботов.
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Возможность круглосуточно позвонить или написать в банк из-за границы через Privat24 бесплатно через wi-fi.
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Закрытие премиального пакета без штрафа для клиента.
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В программе лояльности Привет вывод накопившегося всей суммы накопленного кэшбека от 1 грн
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отсутствие дополнительных комиссий при снятии как у собственных, так и в АТМ других банков по Украине;
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Возможность покупать нумизматическую продукцию у НБУ, поскольку банк является официальным дистрибьютором, через который реализуется 25% всей продукции.
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Страхование «Защита от Мошенничества» с расширенными предложениями именно для премиальных клиентов.
На втором месте в номинации — карта IRON от monobank, на третьем — Райффайзен Банк с пакетом услуг «Престиж».
Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.
Финансовые сервисы
Во время мероприятия СЕО Treeum Валерия Лунева подчеркнула:
«Мы также запустили новые финансовые сервисы, которые сделали финансовые услуги еще более доступными: Онлайн-бронирование валюты в приложении Мульти, Получение онлайн банковских кредитов на сайте Finance.ua и сервис по сравнению криптообменок. Мы мощно развили наш кэшбек-сервис, который уже включает более 90 партнеров-магазинов., e-commerce, логистические операторы и другие бизнесы
Все это наш вклад в финансовую экосистему, где каждый клиент может в онлайне быстро, удобно и безопасно выбрать и оформить финансовые продукты, которые предлагаете вы, наши партнеры".
О премии
FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .
Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.
Комментарии - 1
Минулого року син намагався перевести мені 100 доларів (добре, бо хотів більше і кожного місяця, але я вмовив почати зі 100 і подивитись як воно піде) з валютної картки банку ZEN на доларову банку ПУМБ. Переказ чомусь пішов через Приват, а не напряму і головне — долари дивним часом раптом перетворились на гривні !!! ПУМБ відмовився видати мені ні ці гривні, ні конвертувати їх назад у долари… На гарячій лінії запевнили, що гроші не пропадуть і гривні повернуться до відправника через місяць. Через півтора місяця запропонували почекати ще з місяць, але я пішов у відділення і написав детальну скаргу з вказанням дат та мого і сина рахунків. Відповідь була в стилі бла-бла без вказівки рахунків, але з важливою деталлю, що ПУМБ повернув їх до Привата через тиждень (!!!) супроти запевнень гарячої лінії, що вони лежать у ПУМБі ! Надати інформацію по трейсінгу грошей у ПУМБі відмовитлись. Пішов до Привата і написав заяву зі всіма деталями, щоб надали інформацію де ж зараз мої гроші, бо сину нічого не повернулось? Відповідь прийшла взагалі ніяка та ще більш мутна і загальна, що гроші просто повернули відправнику… Ще раз звернувся з письмовою заявою з’ясувати де гуляють мої/сина гроші? Відповідь була знову бла-бла з посиланням на попередню, але без інформаціі на моє конкретне запитання! Заготовив листа-скаргу до НБУ і готувався відправити, як син повідомив, що 100 доларів повернулись на його рахунок!
Історія тривала близько 5 місяців!!!