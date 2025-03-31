FinAwards 2025: 9 лучших дебетовых, кредитных и премиальных карт года

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

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Карта № 1 в кошельке

В этой номинации соревновались 15 банков, а «Картой в кошельке № 1» стала дебетовая карточка «ВсеКАРТА» от ПУМБ.

Стоимость оформления карты/открытия счета: 0 грн.

Комиссия за обслуживание карты, ежемесячно: 0 грн.

Перевод на карту в другом банке в приложении ПУМБ — 0%.

Комиссия за снятие собственных средств наличными: 0%

Пополнение — 0%

Переводы валюты между родственниками клиентами банка — 0%

Пополнение мобильного телефона, оплата коммунальных услуг — 0% комиссии, кэшбек за оплату коммуналки

Эту карту можно зарегистрировать по иностранному номеру.

Карточками в кошельке № 2 и № 3 стали черная карта от monobank и карта «АТБ» от А-Банка.

Победителем в номинации «Лучшая кредитная карта», за которую соревновались 19 номинантов, стал ПУМБ с картой ВСЕГДА Online.

Максимальная сумма кредитного лимита, без справки о доходах: до 200 000 грн.

Грейс-период: до 62 дней

Реальная годовая ставка: до 44,28%

Второе и третье места заняли черная карта от monobank и карта Gold от банка Кредит Днепр.

Премиальные карты

В номинации «Лучшая премиальная карта» в этом году на первой строчке — продукт от Приватбанка: Пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.

Premium MAX — это семейная концепция обслуживания: бесплатные дополнительные карты и общий доступ к сервисам.

Бесплатное открытие до 5 премиальных карт уровня World Elite / Visa Infinite Premium в пакете, в том числе с возможностью открывать карты на третьих лиц.

Возможность получать премиальное обслуживание без комиссии при наличии соответствующих расходов в месяц.

Круглосуточная Premium-поддержка без роботов.

Возможность круглосуточно позвонить или написать в банк из-за границы через Privat24 бесплатно через wi-fi.

Закрытие премиального пакета без штрафа для клиента.

В программе лояльности Привет вывод накопившегося всей суммы накопленного кэшбека от 1 грн

отсутствие дополнительных комиссий при снятии как у собственных, так и в АТМ других банков по Украине;

Возможность покупать нумизматическую продукцию у НБУ, поскольку банк является официальным дистрибьютором, через который реализуется 25% всей продукции.

Страхование «Защита от Мошенничества» с расширенными предложениями именно для премиальных клиентов.

На втором месте в номинации — карта IRON от monobank, на третьем — Райффайзен Банк с пакетом услуг «Престиж».

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

Финансовые сервисы

Во время мероприятия СЕО Treeum Валерия Лунева подчеркнула:

«Мы также запустили новые финансовые сервисы, которые сделали финансовые услуги еще более доступными: Онлайн-бронирование валюты в приложении Мульти, Получение онлайн банковских кредитов на сайте Finance.ua и сервис по сравнению криптообменок. Мы мощно развили наш кэшбек-сервис, который уже включает более 90 партнеров-магазинов., e-commerce, логистические операторы и другие бизнесы

Все это наш вклад в финансовую экосистему, где каждый клиент может в онлайне быстро, удобно и безопасно выбрать и оформить финансовые продукты, которые предлагаете вы, наши партнеры".

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.