FinAwards 2025: председатель правления ПУМБ Сергей Черненко второй год подряд признан лучшим банкиром

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

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Лучшим банкиром года снова избрали Сергея Черненко, председателя правления ПУМБ. В прошлом году Черненко также выигрывал эту премию.

Сергей Черненко уже 13 лет подряд занимает эту должность, под его руководством ПУМБ стал одним из самых успешных частных банков Украины, входящего в десять крупнейших банков Украины по ключевым показателям.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.