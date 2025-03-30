FinAwards 2025: какие депозиты стали лучшими

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

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В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший депозит». В этом году за звание соревновались 27 банков.

Победителем в номинации «Лучший депозит» стал Идея Банк с вкладом «Доходный».

Срок размещения: от 1 до 18 мес.

Сумма размещения: 1 000 грн — 15 млн. грн.

Процентная ставка: 15,50%-16% годовых

Для ряда клиентов по этому депозиту банк предлагает повышенные проценты — 0,25−0,5%, а также реферальную программу для действующих и новых клиентов.

На втором месте — А-Банк с депозитным вкладом «Online».

Срок размещения: от 3 до 15 мес

Сумма размещения: от 1 тыс. до 1 млн. грн.

Процентная ставка: 14,85%-15,85% годовых

Третье место занял банк Глобус с депозитом «Классический».

Срок размещения: До 900 дней

Сумма размещения: От 1000 грн. Без ограничения максимальной суммы

Процентная ставка: 14% -15,25%

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.