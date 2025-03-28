Украина впервые стала мировым лидером по экспорту замороженной малины, обойдя Польшу и Сербию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2025, 10:00 Читати українською

Украина впервые стала мировым лидером по экспорту замороженной малины, обойдя Польшу и Сербию

В 2024 году Украина стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины, опередив не только Польшу, но и многолетнего лидера этого сегмента — Сербию. Об этом сообщает EastFruit.

В 2024 году Украина стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины, опередив не только Польшу, но и многолетнего лидера этого сегмента — Сербию.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В 2024 году экспорт замороженной малины из Украины достиг рекордных 65 тысяч тонн, продемонстрировав рост на 34% за год. Это был гораздо более стремительный прирост, чем у любого другого крупного экспортера.

В целом за последние три сезона объемы экспорта замороженной малины из Украины выросли более чем в два раза, тогда как Сербия сохранила свои показатели на прежнем уровне, а Польша сократила экспорт на 24%.

Украина импортирует лишь незначительные объемы малины, в отличие от Сербии и особенно Польши, которые активно закупают ее за рубежом. В польском экспорте доля импортированной малины уже превышает 52%, причем основной объем закупает Польша именно в Украине.

Фактически почти половина замороженной малины, экспортируемой Польшей, имеет украинское происхождение. Именно доступная украинская малина позволяет этой стране удерживать позиции среди лидеров мирового рынка.

Если анализировать чистые объемы экспорта, Украина поставляет на внешние рынки 65 тысяч тонн замороженной малины, тогда как Польша — около 16 тысяч тонн. Таким образом, в 2024 году Украина экспортировала в четыре раза больше замороженной малины, чем Польша.

Интересно, что по общему объему экспорта замороженной малины Украина все еще незначительно уступает Сербии. В 2024 году Сербия экспортировала 67,7 тысячи тонн малины, тогда как Украина — 65,1 тысячи тонн.

Однако Сербия импортировала 4,7 тысячи тонн для дальнейшего реэкспорта, что снизило ее чистый экспорт до 63 тысяч тонн — на 2 тысячи тонн меньше, чем в Украину.

В период с 2022 по 2024 год доля Польши в экспорте украинской малины сократилась с 63% до 35%. Доля Германии, Чехии, Австрии и Франции — ключевых рынков сбыта для польских экспортеров — в прямом экспорте из Украины более чем удвоилась, достигнув 48%.

Украина активно берет на себя рыночную долю в Польше, что стало возможным благодаря повышению качества продукции и уровня ее переработки.

За последние три года экспорт замороженной малины из Украины в Германию вырос в 4,5 раза, в Чехию — в 4,2 раза, в Австрию — в 33 раза, а во Францию — в два раза. В 2024 году Украина также впервые экспортировала более 2 тысяч тонн малины в Бельгию, Италию и Литву.

Кроме того, Украина стремительно наращивает экспорт замороженной малины в Канаду и США — рынки, которые предлагают значительно более высокие цены, чем страны Евросоюза. Еще три года назад Украина не поставляла продукцию в эти страны, а сейчас нередко опережает там польских конкурентов по объему экспорта.

Среди необычных направлений экспорта замороженной малины следует отметить первые коммерческие поставки украинской продукции в Аргентину и Саудовскую Аравию.

Прогноз

Учитывая высокие цены на малину в предыдущем сезоне, аналитики EastFruit прогнозируют, что в 2025 году и сезоне 2025/26 Украина обновит рекорды экспорта малины и укрепит свое лидерство.

В частности, уже в 2025 году Украина может обойти Сербию также по общему объему экспорта замороженной малины.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами