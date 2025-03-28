Украина впервые стала мировым лидером по экспорту замороженной малины, обойдя Польшу и Сербию

В 2024 году Украина стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины, опередив не только Польшу, но и многолетнего лидера этого сегмента — Сербию. Об этом сообщает EastFruit.

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В 2024 году экспорт замороженной малины из Украины достиг рекордных 65 тысяч тонн, продемонстрировав рост на 34% за год. Это был гораздо более стремительный прирост, чем у любого другого крупного экспортера.

В целом за последние три сезона объемы экспорта замороженной малины из Украины выросли более чем в два раза, тогда как Сербия сохранила свои показатели на прежнем уровне, а Польша сократила экспорт на 24%.

Украина импортирует лишь незначительные объемы малины, в отличие от Сербии и особенно Польши, которые активно закупают ее за рубежом. В польском экспорте доля импортированной малины уже превышает 52%, причем основной объем закупает Польша именно в Украине.

Фактически почти половина замороженной малины, экспортируемой Польшей, имеет украинское происхождение. Именно доступная украинская малина позволяет этой стране удерживать позиции среди лидеров мирового рынка.

Если анализировать чистые объемы экспорта, Украина поставляет на внешние рынки 65 тысяч тонн замороженной малины, тогда как Польша — около 16 тысяч тонн. Таким образом, в 2024 году Украина экспортировала в четыре раза больше замороженной малины, чем Польша.

Интересно, что по общему объему экспорта замороженной малины Украина все еще незначительно уступает Сербии. В 2024 году Сербия экспортировала 67,7 тысячи тонн малины, тогда как Украина — 65,1 тысячи тонн.

Однако Сербия импортировала 4,7 тысячи тонн для дальнейшего реэкспорта, что снизило ее чистый экспорт до 63 тысяч тонн — на 2 тысячи тонн меньше, чем в Украину.

В период с 2022 по 2024 год доля Польши в экспорте украинской малины сократилась с 63% до 35%. Доля Германии, Чехии, Австрии и Франции — ключевых рынков сбыта для польских экспортеров — в прямом экспорте из Украины более чем удвоилась, достигнув 48%.

Украина активно берет на себя рыночную долю в Польше, что стало возможным благодаря повышению качества продукции и уровня ее переработки.

За последние три года экспорт замороженной малины из Украины в Германию вырос в 4,5 раза, в Чехию — в 4,2 раза, в Австрию — в 33 раза, а во Францию — в два раза. В 2024 году Украина также впервые экспортировала более 2 тысяч тонн малины в Бельгию, Италию и Литву.

Кроме того, Украина стремительно наращивает экспорт замороженной малины в Канаду и США — рынки, которые предлагают значительно более высокие цены, чем страны Евросоюза. Еще три года назад Украина не поставляла продукцию в эти страны, а сейчас нередко опережает там польских конкурентов по объему экспорта.

Среди необычных направлений экспорта замороженной малины следует отметить первые коммерческие поставки украинской продукции в Аргентину и Саудовскую Аравию.

Прогноз

Учитывая высокие цены на малину в предыдущем сезоне, аналитики EastFruit прогнозируют, что в 2025 году и сезоне 2025/26 Украина обновит рекорды экспорта малины и укрепит свое лидерство.

В частности, уже в 2025 году Украина может обойти Сербию также по общему объему экспорта замороженной малины.