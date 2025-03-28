Что Соединенные Штаты хотят подарить россии

«Ceasefire» Трампа становится сигналом к отмене санкций против россии, Европа вынуждена выбирать сторону, пишет колумнист The Times Эндрю Лукас. Бывший старший редактор The Economist, а ныне старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) говорит, что администрация Трампа более чем ненадежная.

Она активно подрывает безопасность Европы. Таковы, по его мнению, последствия соглашений, достигнутых при посредничестве США в Эр-Рияде, которые оставляют Украину преданной, а россию — вознагражденной.

Для Украины подарков не нашлось

Под словом «ceasefire» подразумеваются два отдельных соглашения. Украина получает «безопасность для торговли в Черном море». Но это вряд ли ей необходимо.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году украинские беспилотники и ракеты вывели из строя или потопили дюжину российских военных кораблей, а остальные — вынуждены были спрятаться от ударов подальше.

Жизненно важный судоходный маршрут Украины, перевозящий зерно и другие грузы из порта Одесса, функционирует нормально.

Так что все то, что позволяет россии вернуть свои военно-морские силы в западную часть Черного моря или применить ограничения к морским путям Украины («проверки» военного импорта и экспорта), — это потеря, а не приобретение.

Украина подписалась на это только под давлением, надеясь продемонстрировать добрую волю и создать потенциальный рычаг давления, если россия нарушит другие условия предполагаемого прекращения огня.

Это могло бы быть разумным переговорным ходом, если бы американцы так же выкручивали руки русским. Но плохо информированные, неопытные переговорщики Трампа уже заключили гораздо более щедрую сделку с кремлем. В то время как выгоды для Украины по сути косметические, россии предлагается подарок.

Что США хотят подарить россии и как надавят на Канаду

Ключевой пункт гласит: «Соединенные Штаты помогут восстановить доступ россии на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и улучшить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Этот пункт, если он будет введен, проложит путь для возвращения россии в международную финансовую систему. Любая российская компания или банк, желающие вести бизнес на Западе, теперь могут заявить, что они занимаются сельским хозяйством. Кто будет проверять? Кого это будет волновать? Шлюзы будут открыты.

Контекст имеет значение. США импортируют более четырех пятых своих удобрений из Канады, что дает Оттаве хороший козырь в ее борьбе с посягательствами США на ее суверенитет. Не нужно быть сторонником теории заговора, чтобы увидеть здесь интерес администрации Трампа. Расширяйте торговлю с россией, и вы сможете усилить давление на непокорных. В транзакционном мире Трампа альянсы — это старомодно.

Энергетическая инфраструктура и шантаж

Еще один пункт в соглашении Эр-Рияда направлен на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Но когда? И по каким целям? До, во время и после переговоров россия нанесла сотни разрушительных ударов беспилотников ночью по широкому кругу гражданских целей на Украине, не вызвав никаких упреков со стороны Вашингтона.

Пропагандисты в москве злорадствуют по этому поводу. Все более успешные точные атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы и склады, которые снабжают топливом военную машину россии, являются ключевым элементом в ее борьбе за выживание. Потребует ли Белый дом их приостановки?

Короче говоря, в то время как Трамп направляет россию на путь реабилитации, Украина, как ожидается, откажется от двух своих самых сильных карт — господства в Черном море и дальних ударов по территории россии, — и ничего не получит взамен.

В преддверии будущих раундов переговоров о более широком прекращении огня это загоняет Украину в угол. Или примите временную сделку, которая выгодна россии, или пренебрегите усилиями США и рискуйте вызвать недовольство Трампа.

Дальнейшее прекращение помощи и обмена разведданными со стороны США приведет к смертельным последствиям как на поле боя, так и для перегруженной ПВО Украины.

Хуже того, более конкретное российское прочтение соглашения предполагает, что условное прекращение огня вступит в силу только после уступок по санкциям. Зеленский отрицает, что соглашался на это.

ЕС вчера отказался снять санкции с российского россельхозбанка — конкретное требование в кремлевском резюме соглашения о прекращении огня, заявив, что рассмотрит такие шаги только после «безоговорочного вывода» российских войск из Украины.

Похвальная позиция. Но она ставит европейцев, а также украинцев, на путь столкновения с Белым домом. Подчинитесь сделке или будете заклеймены, как поджигатели войны и пропагандисты глобального голода.

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Что может быть дальше

Ставить точку пока рано. Вполне возможно, что Трамп, увидев европейское противодействие, отступит. Мы можем тянуть время, надеясь, что «путин в конце концов подействует Трампу на нервы», как выразился высокопоставленный политик из прифронтовой страны.

Но шансы на успех невелики.

Одним из элементов является настойчивое желание Трампа заключить показное мирное соглашение.

Другим — бурлящее презрение к Европе, проявившееся в эпитетах «позирование» и «нахлебники» в недавних публичных и (ставших такими после утечки) личных сообщениях администрации.

Третьим — баланс сил. Европа почти полностью зависит от ядерной, военной, силовой и разведывательной поддержки США. Что произойдет, если Трамп сделает то, что сделал президент Франции де Голль в 1966 году, и выйдет из командной структуры НАТО? Или свернет ядерный зонтик? Не только Украина будет дрожать.

Как Трамп сказал Зеленскому в Овальном кабинете: «У тебя нет карт».

Мы, европейцы — британцы, украинцы и все, кто между ними, — все сейчас в одной лодке, неподготовленные к плаванию и плохо обеспеченные, швыряемые штормом между Вашингтоном и москвой.

Желаемое в основном перевешивает действительное, но по мере того, как осознается наше бедственное положение, надвигается мятеж.

Столкнувшись с выбором между прибыльным сближением с россией под руководством США и опасной конфронтацией, связанной с сохранением лояльности Украине, многие страны могут выбрать безопасность вместо чести.

В долгосрочной перспективе они потеряют и то, и другое.