ФГВФЛ: Убытки украинских банков от российской агрессии превысили 70 миллиардов гривен

Сумма ущерба, нанесенного украинским банкам действиями страны-агрессора с 2014 по 2022 год, составляет более 70 миллиардов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц .

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Что известно

«У нас есть одно положительное решение украинского суда на сумму 1,9 млрд грн. Еще один судебный иск находится на стадии рассмотрения в апелляционной инстанции, и совсем недавно, в январе 2025 года, мы подали объединенный иск против российской федерации, где объединили ущерб, нанесенный кредиторам в пяти банках, находящихся под управлением Фонда гарантирования», — рассказала в эфире канала «Ми — Україна» директор распорядитель фонда Ольга Билай.

По ее словам, в отношении двух банков, выведенных с рынка с начала полномасштабного вторжения в 2022 году за принадлежность к российской федерации (АО М Р Банк , ПАО Проминвестбанк), то средства, которые были на их счетах (в общей сложности 26 млрд грн), в полном объеме перечислены государству.

По вкладам в этих банках выплачены гарантированные суммы вкладчикам, а в одном из них за счет продажи и обслуживания активов Фонд полностью удовлетворил требования кредиторов, не связанных с банком.

«8 очередей мы удовлетворили полностью, а 9 и 10 очередей — это были требования материнского банка, государственного российского банка. Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о передаче собственности (акций банку) государству Украины, — уточнила директор-распорядитель Фонда. — И на сегодняшний день эти два бывших государственных российских банка принадлежат Украине и не имеют долгов перед своими материнскими банками, а все средства мы платим, возвращаем государству как кредитору, а после того, как вернем как кредитору, будем государству как акционеру возвращать. То есть сейчас эти банки в полном объеме работают на государство Украины» .

По банкам, ликвидацию которых Фонд начал до 2022 года, взыскание убытков будет осуществляться через принятие соответствующих решений судами украинской и иностранной юрисдикций, тогда как по банкам, «пришедшим» в Фонд начиная с 2022 года, через Международный реестр убытков, к которому, когда будет создана такая возможность для юридических лиц, штабного вторжения

«Мы обязательно должны требовать и защищать интересы и страны, и банков, и их кредиторов», — пояснила Билай.