Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, согласилась приобрести 30% акций итальянской медиагруппы Be Water. Об этом сообщает Bloomberg.
Tether покупает 30% акций итальянской медиакомпании Be Water
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Tether собирается инвестировать около 10 млн евро в Be Water, сообщил человек, знакомый с планами компании.
Инвестиции Tether дают Be Water больше финансовых возможностей и «толчок к интернационализации», — сказал основатель Be Water Гвидо Мария Брера в четверг итальянской газете Corriere della Sera, подтверждая соглашение.
Be Water владеет компанией по производству подкастов Chora Media и платформой Will Media, а также компанией по производству и дистрибуции фильмов Be Water Film.
Bloomberg сотрудничает с Chora Media для создания серии подкастов Quello che i soldi non dicono.
Инвестиции в другие компании
Эта инвестиция является очередной в серии соглашений Tether, активно инвестирующей средства в компании, работающие в самых разных сферах, включая сельское хозяйство, искусственный интеллект и мозговые импланты.
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В 2023 году компания из Сальвадора объявила о стратегическом инвестировании в немецкую технологическую компанию Northern Data AG.
В декабре она вложила $775 млн в консервативную компанию социальных медиа Rumble Inc.
В прошлом месяце Tether заявила, что приобрела миноритарный пакет акций итальянской футбольной команды «Ювентус».
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