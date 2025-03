Tether покупает 30% акций итальянской медиакомпании Be Water

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, согласилась приобрести 30% акций итальянской медиагруппы Be Water. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Tether собирается инвестировать около 10 млн евро в Be Water, сообщил человек, знакомый с планами компании.

Инвестиции Tether дают Be Water больше финансовых возможностей и «толчок к интернационализации», — сказал основатель Be Water Гвидо Мария Брера в четверг итальянской газете Corriere della Sera, подтверждая соглашение.

Be Water владеет компанией по производству подкастов Chora Media и платформой Will Media, а также компанией по производству и дистрибуции фильмов Be Water Film.

Bloomberg сотрудничает с Chora Media для создания серии подкастов Quello che i soldi non dicono.

Инвестиции в другие компании

Эта инвестиция является очередной в серии соглашений Tether, активно инвестирующей средства в компании, работающие в самых разных сферах, включая сельское хозяйство, искусственный интеллект и мозговые импланты.

Читайте также: Tether инвестирует в конкурента Neuralink

В 2023 году компания из Сальвадора объявила о стратегическом инвестировании в немецкую технологическую компанию Northern Data AG.

В декабре она вложила $775 млн в консервативную компанию социальных медиа Rumble Inc.

В прошлом месяце Tether заявила, что приобрела миноритарный пакет акций итальянской футбольной команды «Ювентус».