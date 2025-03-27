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27 марта 2025, 13:52 Читати українською

Tether покупает 30% акций итальянской медиакомпании Be Water

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, согласилась приобрести 30% акций итальянской медиагруппы Be Water. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, согласилась приобрести 30% акций итальянской медиагруппы Be Water.
Фото: binance.com

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Tether собирается инвестировать около 10 млн евро в Be Water, сообщил человек, знакомый с планами компании.

Инвестиции Tether дают Be Water больше финансовых возможностей и «толчок к интернационализации», — сказал основатель Be Water Гвидо Мария Брера в четверг итальянской газете Corriere della Sera, подтверждая соглашение.

Be Water владеет компанией по производству подкастов Chora Media и платформой Will Media, а также компанией по производству и дистрибуции фильмов Be Water Film.

Bloomberg сотрудничает с Chora Media для создания серии подкастов Quello che i soldi non dicono.

Инвестиции в другие компании

Эта инвестиция является очередной в серии соглашений Tether, активно инвестирующей средства в компании, работающие в самых разных сферах, включая сельское хозяйство, искусственный интеллект и мозговые импланты.

Читайте также: Tether инвестирует в конкурента Neuralink

В 2023 году компания из Сальвадора объявила о стратегическом инвестировании в немецкую технологическую компанию Northern Data AG.

В декабре она вложила $775 млн в консервативную компанию социальных медиа Rumble Inc.

В прошлом месяце Tether заявила, что приобрела миноритарный пакет акций итальянской футбольной команды «Ювентус».

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
27 марта 2025, 15:19
#
Гроші роблять із повітря, і вкладають в медія щоб одразу проштовхувати людям нову аферу. Як не дивно. Доки в Європі думають про розмір огірків і пляшочок для йогуртів — аферісти і корупціонери разгробляють і послаблюють Європу.
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