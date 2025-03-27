Курс валют на 27 марта: доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро на 12 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 4 копейки. Евро потеряло 11 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потеряло 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,84 грн. Евро покупают за 44,66 грн, а продают за 45,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 44,90−45,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,71−44,73 грн/евро.

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