Как оплатить товар в Китай с ФОП, ООО или карты в гривне

Экономика Украины адаптируется к условиям войны. Предприниматели активно импортируют различные товары из-за границы, в частности, из Китая, который остается ключевым торговым партнером Украины. Однако процесс оплаты китайских товаров сопровождается рядом вызовов и ограничений. Что это за ограничения, и какие есть варианты оплаты за импорт товара из Китая для обычных украинцев и для бизнеса?

Текущее состояние торговли с Китаем

Китай остается одним из ведущих торговых партнеров Украины. По объему импорта, Китай занимает первое место, обеспечивая более 15% от общего объема ввезенных товаров. Основными категориями импортируемой продукции являются электроника, автомобили, мебель, бытовые товары, игрушки, посуда и спортивный инвентарь.

Проблемы и ограничения при переводах в Китай

Для физических лиц

С начала полномасштабной войны НБУ ввел несколько ограничений на работу валютного рынка и денежные переводы за границу для физлиц, после чего несколько раз их ужесточал. Цель этих мер — перекрыть схемы по выводу валюты, уменьшить давление на международные резервы и контролировать курс гривны. Однако они не могли не сказаться и на обычных украинцах, у которых довольно часто возникают обоснованные потребности в переводах денег за пределы страны. В частности, для покупки необходимых товаров в Китае, который на сегодняшний день является всемирной фабрикой.

Какие есть вообще варианты трансграничных переводов для граждан?

SWIFT

До полномасштабной войны SWIFT был самым популярным способом трансграничных переводов, но сейчас по нему есть существенные ограничения. Осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу украинцы сегодня могут только в следующих случаях:

покупка определенных товаров для военных;

оплата обучения;

оплата лечения и транспортировки больных;

покрытие расходов на возвращение тела умершего за границей;

уплата алиментов;

выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

Как видим, товары китайского импорта сюда не входят.

Криптовалюта

Здесь тоже есть свои нюансы. В Украине нет ограничений на переводы криптовалюты, но установлен лимит в 100 тыс. грн в месяц для ее покупки. Более того, даже в пределах этого лимита купить криптовалюту сейчас непросто. Из-за постановления НБУ (№ 14 от 1 марта 2023 года) банки значительно усилили финансовый мониторинг. В итоге операции по покупке криптовалюты и ее обмену на фиатные средства классифицируются как высокорисковые и часто блокируются.

Из-за таких ограничений украинские криптоинвесторы оказались в ситуации, когда им непросто как пополнить свои счета, так и вывести деньги. Если у вас уже есть необходимая сумма в цифровой валюте для оплаты товара за рубежом, перевод за границу не должен вызвать проблем. Но если сначала нужно купить криптовалюту, могут возникнуть трудности.

Наличные

Выезжая за границу, каждый гражданин Украины имеет право без декларирования вывозить наличные в эквиваленте до €10 тыс. Можно и больше, но тогда придется подтвердить происхождение средств: квитанции об их снятии с собственного счета в банке, договоры купли-продажи и т. д. Но даже если наличные со всеми подтверждающими документами уже на руках, есть другая проблема — возможность самого выезда. Не говоря уже о том, что личная поездка в Китай с кучей наличных — довольно долгое, хлопотное приключение, которое несет за собой соответствующие риски (потеря денег, кража и т. д. ).

Для юридических лиц

После начала полномасштабного вторжения бизнес столкнулся с валютными ограничениями, которые стали одними из крупнейших за историю рыночной экономики независимой Украины. Все операции с валютой и переводы средств за границу были по факту остановлены. Для предотвращения оттока валюты из страны было введено понятие «критического импорта». Долгое время импортеры могли купить валюту только для закупки товаров, которые входят в утвержденный перечень товаров критического импорта, согласованного правительством.

Впоследствии Национальный банк начал смягчать валютные ограничения для бизнеса. Одним из основных изменений стала отмена самого понятия «критического импорта». Теперь компании могут осуществлять валютные переводы за границу, в частности, в Китай, для оплаты товаров и услуг, но при этом определенные условия и ограничения все равно существуют.

1. Подтверждение импортной операции

Чтобы осуществить валютный платеж за импорт, компании нужно предоставить банку ряд документов, включая контракт с поставщиком, который должен содержать четкие условия поставки, сроки и стоимость товара или услуги. Также нужно предоставить счет-фактуру с деталями платежа и таможенную декларацию, если речь идет об импорте товаров. Если оплачивается услуга, нужно предоставить акт выполненных работ или оказанных услуг. В зависимости от специфики импорта, могут понадобиться и другие документы, такие как сертификаты или лицензии.

2. Предельные сроки расчетов

После перечисления валюты за границу компания должна получить товар или услугу в определенный срок, который на данный момент составляет 120 дней. Если поставка не состоится в этот период, предприятие может столкнуться со штрафными санкциями. Стоит помнить, что предельные сроки могут меняться в зависимости от решений НБУ, поэтому важно следить за актуальными требованиями.

3. Придирчивый контроль со стороны НБУ и банков

Банки и их регулятор тщательно контролируют импортные операции. Банк может запросить дополнительные объяснения, если операция выглядит подозрительной, а некоторые крупные импортные платежи или транзакции с рискованными юрисдикциями могут попасть под финансовый мониторинг. В случае, если у импортного контракта есть признаки фиктивности, банк имеет право заблокировать платеж.

Этот момент импортерам также стоит учитывать. Даже если речь идет о вполне легальном контракте, всегда есть риск задержки оплаты по нему из-за особой недоверчивости со стороны какого-то банка.

Как быстро и без проблем оплатить товар в Китай

Переводы китайских юаней в Китай легко осуществляются через сервис 1654.exchange. Этот сервис позволяет переводить юани на местные карты UnionPay, а также на платежные системы WeChat и Alipay. Поскольку в Китае популярной является оплата через QR-коды, сервис также поддерживает переводы по этому формату, если контрагент предоставит соответствующий код.

Процесс перевода

Чтобы осуществить перевод в юанях, клиент предоставляет реквизиты получателя, которые могут быть представлены счетом компании в Китае, личным счетом, инвойсом или данными аккаунтов WeChat или Alipay. После этого клиент передает деньги компании 1654.exchange, и сервис осуществляет пополнение счета в Китае. Поскольку переводы выполняются с китайских счетов сервиса, такие операции не блокируются регуляторами и могут проводиться без ограничений.

Операция и подтверждение платежа занимают не более 24 часов, хотя обычно процесс проходит значительно быстрее.

Какая валюта нужна для перевода

Для перевода юаней в Китай у клиента необязательно должны быть именно юани в Украине. Есть несколько способов передать деньги для перевода:

Оплатить наличными в одном из офисов 1654.exchange в областных центрах Украины, используя доллары или гривну.

С помощью безналичного гривневого перевода на счет физического лица, ФОП или ООО.

Перевести гривну или криптовалюту (обычно используется USDT).

Стоимость перевода

Оплата за переводы не содержит дополнительных или скрытых комиссий. Компания зарабатывает на разнице курса покупки и продажи юаня для этих операций, подобно работе традиционных валютных обменников.

Актуальные курсы юаня и других валют можно проверить в телеграм-канале сервиса.