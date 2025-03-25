Приватбанк начал выплаты жертвам Холокоста

Приватбанк начинает процесс выплат компенсаций жертвам Холокоста в соответствии с международными программами поддержки пострадавших. Об этом говорится в сообщении банка.

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Подробности

Выплаты осуществляются в сотрудничестве с Claims Conference, который администрирует программы помощи тем, кто пережил трагедию (бывшим узникам концлагерей и пережившим немецкую оккупацию).

Приватбанк осуществляет такие выплаты с 2014 года и является единственным банком-агентом, уполномоченным правительством Федеративной Республики Германия выплачивать компенсации жертвам нацизма на территории Украины в рамках компании Claims Conference.

Выплаты производятся в удобном формате через сеть отделений банка. Все выплаты и другие операции в рамках этого проекта банк производит без комиссий для получателя.

Как получить выплаты

Для получения компенсации достаточно предъявить паспорт. Подать заявление на получение выплат могут только те, кто отвечает условиям получения компенсации — люди, лично пострадавшие во время Холокоста.