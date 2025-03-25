Нацбанк оштрафовал Идея Банк за нарушение требований по этическому поведению

Национальный банк применил к Идее Банка меру влияния в виде наложения штрафа за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Нарушивший банк

Мера влияния применена в связи с тем, что по результатам осуществления безвыездного надзора за соблюдением требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанк выявил факт несоблюдения установленных законодательством требований взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению) Акционерным обществом «Идея Банк».

Речь идет о нарушении требований взаимодействия с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению).

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 24 марта 2025 года.