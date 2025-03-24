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24 марта 2025, 14:37 Читати українською

FinAwards 2025: когда объявят победителей важнейшей премии года в сфере финансов

Всеукраинская премия признания лучших из мира финансов FinAwards 2025 состоится уже в эту пятницу — 28 марта. Претендентами на победу более чем в 35 номинациях выступят банки, МФО, инфлюэнсеры и другие представители финансового рынка Украины, которые формируют его тренды и направление, в котором этот рынок будет развиваться уже в обозримом будущем.

Всеукраинская премия признания лучших из мира финансов FinAwards 2025 состоится уже в эту пятницу — 28 марта.

Все номинации разделены по категориям — «Финансовый продукт», «Финансовые учреждения», «Личности» и «Технологии». Каждая из категорий по-своему важна. Например, в категории «Технологии» есть номинации:

  • Ведущие технологии и инновации (категория банков)
  • Лучшее мобильное приложение
  • Ведущие технологии и инновации (категория финтех)

Номинанты — компании, которые собственной деятельностью поддерживают развитие инноваций, диджилизацию финансовой сферы Украины и развитие мобильных приложений и технологий финансовых компаний. Участники голосования и жюри премии проанализировали достижения номинантов и выразили поддержку тех, кто больше всего, по их мнению, заслуживает победы.

Победители же в этих и других номинациях станут известны на церемонии награждения 28 марта, которую смогут посетить все желающие. Для этого достаточно приобрести билеты по ссылке на сайте премии.

Партнеры мероприятия

Проведение этой важной меры в мире финансов было бы невозможно без поддержки надежных спонсоров. Генеральным партнером FinAwards 2025 года стал банк ПУМБ.

Первый Украинский Международный Банк — это крупный частный банк с почти 2 млн клиентами. Банк является надежным помощником для частных лиц и уверенным поставщиком услуг для корпоративных клиентов. Команда ПУМБ ежедневно работает над тем, чтобы найти эффективные решения для потребителей своих услуг и оправдывать все их ожидания.

А вот автомобильным партнером выступил бренд Mazda, а именно ДП «Авто Интернешнл» — официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

Mazda — это не только современные автомобили высокого качества, но эмоции, стиль и надежность.

Благодаря инновационным технологиям, стильному дизайну и надежности автомобили Mazda обеспечивают непревзойденное качество в каждой детали. Именно поэтому водители выбирают Mazda. Больше информации об автомобилях по ссылке.

Источник: Минфин
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