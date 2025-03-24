ПУМБ и Укрэксимбанк сокращают сеть отделений

В условиях войны два ведущих украинских банка, ПУМБ и Укрэксимбанк , объявили о сокращении своей сети отделений. ПУМБ планирует закрыть филиал в Краматорске, а Укрэксимбанк прекратит работу двух отделений в Киеве и Чернигове. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Согласно официальному сообщению ПУМБ, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), филиал в Краматорске, расположен по адресу ул. Марата, 10, будет закрыта 31 марта 2025 года. Причиной такого решения послужила военная агрессия рф против Украины. По данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2024 года ПУМБ имел 223 структурных подразделения.

Укрэксимбанк со своей стороны объявил о закрытии отделений в Киеве (ул. Гмыри, 6) и Чернигове (проспект Мира, 7) 25 марта 2024 года. Согласно информации НБУ, по состоянию на 1 января 2024 года количество структурных подразделений Укрэксимбанка составило 46, что на одно отделение меньше, чем годом ранее.