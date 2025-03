Редкий бриллиант весом 10,03 карата выставят на аукцион Sotheby’s за $20 млн

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Стоимость бриллианта оценивается примерно в US$ 20 млн. Он относится к категории Type IIb, что делает его исключительной редкостью — менее 0,5% всех добываемых бриллиантов имеют такую характеристику.

Известный аукционный дом Sotheby’s организует первый публичный показ камня в Bassam Freiha Art Foundation, расположенном в Культурном районе Саадият в Абу-Даби. После этого The Mediterranean Blue отправится в мировое турне, посетит Тайбэй, Гонконг и Нью-Йорк.

По данным Геммологического института Америки (GIA), этот бриллиант обладает высшим возможным цветовым градацией для голубых камней. Его подушкообразная огранка подчеркивает насыщенность цвета и исключительный блеск, делая его одним из самых желанных бриллиантов, когда-либо представленных на рынке.

Бриллиант был создан из необработанного 31,94-каратного камня, найденного в 2023 году на легендарной шахте Cullinan в Южной Африке. Процесс его огранки занял шесть месяцев.

Ранее на этой шахте были добыты такие знаменитые бриллианты, как The Blue Moon of Josephine (12,03 карата, продан за US$ 48,5 млн в 2015 году) и The De Beers Blue (15,10 карата, продан за US$ 57,5 млн в 2022 году).