В марте в Украине существенно подорожали овощи, молочные продукты и курятина — УКАБ

В Украине продолжается тенденция роста цен на продовольственные товары. В основном причинами колебания цен на продукты являются изменения спроса и предложения, а также сезонные факторы, влияющие на рынок. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Наибольший рост цен зафиксирован в категории овощей. Лидером среди подорожания стали томаты (+39% в месяц), что связано с низкими объемами собственного производства и преимущественным импортом из Турции, который в последнее время несколько сократился.

Также существенно подорожала морковь, прибавившая 30% в розничной цене за месяц. Ее стоимость выросла из-за высокого уровня импортной зависимости и сезонного дефицита отечественной продукции.

К товарам, заметно подорожавшим в марте, следует отнести курятину. Куриная тушка прибавила 10%, филе — 7%, бедро — 5%. Такое удорожание вызвано стабильно высокими затратами на корма, стоимость которых постепенно должна стабилизироваться. В то же время свинина демонстрирует умеренный рост (1−2%), а говядина прибавила 4%.

Рост цен демонстрируют и подорожавшие на 10% за месяц яйца, достигнув средней цены 73,1 грн за десяток, почти сравнявшись с ценой 2023 года за аналогичный период. Основные факторы воздействия — стоимость кормов и погодные условия.

Молочные продукты продолжают дорожать, но темпы роста несколько замедлились. Больше всего повысились цены на молоко +11%, сыр голландский +7, сливки +5%. Основными причинами роста цен были: сезонный фактор, подкреплявшийся колебанием температурных и климатических условий. Однако увеличение надоев молока должно изменить ценовую ситуацию на рынке с наступлением тепла (ориентировочно на конец апреля).

Цены на бакалейные товары остаются относительно стабильными, за исключением подсолнечного масла. Масло подорожало на 4% за месяц, что связано с ростом цен на семена подсолнечника.

Что подешевело

Отмечается, что единственным заметно подешевевшим продуктом стала пшеничная мука, потерявшая 16% в стоимости за месяц. Это можно объяснить предпраздничными акциями в супермаркетах и маркетинговыми стратегиями сетей для увеличения объемов продаж в канун Пасхальных праздников.